Ahmet Çakar: Dzeko Icardi'yi tartışılır hale getirdi

Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin farklı Pendik galibiyetinden sonra çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Çakar, Sabah gazetesindeki yazısında "Dün gece Türk futbolu için kara bir gece oldu. Tabii ki ironi yapıyorum. Türkiye Ligi'nde takımların yüzde 90'ı, belki de 2-3 takım dışında kimse Fenerbahçe karşısında tutunamıyor. Kara tablo bu. Makas anormal açık durumda. Düşük tempoda da oynasa, yüksek tempoda da oynasa, dışarıda da olsa evinde de olsa Fenerbahçe rakiplerini eziyor. Sadece skor olarak değil, oyun olarak, topa sahip olarak ve ikili mücadele olarak" yorumunu yaptı.

Dzeko için mükemmel bir gece olduğunu vurgulayan Çakar, "Hem hat-trick yaptı hem de ligimizin yıldız golcüsü durumunda bulunan İcardi'yi tartışılır hale getirdi. Taraflı tarafsız herkes 'Büyük golcü' derken artık Türkiye Ligi'nde takımına yaptığı katkı açısından da Dzeko en az İcardi kadar etkilidir" diye yazdı.

Çakar, "Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan en önemli avantajı şu; sarı-kırmızılılar başta İcardi olmak üzere belki 1-2 oyuncusuyla daha skor bulup maçları kopartırken Fenerbahçe'de en az 5 oyuncu var ki iyi de olsalar kötü de olsalar maçları kopartıyorlar. Dzeko-Tadic dışında mesela İrfan Can… Pek tabii ki Szymanski… Attığı gol sayısı ortada. Dün de kilidi açan Osayi oldu" dedi.