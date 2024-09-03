Ahmet Çakar Erden Timur'un Galatasaray'a taktığı milyarlık borcu açıkladı

Transfer dönemi boyunca rakiplerinin gerisinde kalan Galatasaray’dan artık dönemin kapanmasına çok az bir zaman kala flaş bir hamle geldi.

Sarı-kırmızılılar 100 milyon Euro piyasa değeri olan ve mevcut en iyi golcüler arasında gösterilen Victor Osimhen’i kadrosuna kattı.

Yönetimin bu hamlesi hem transfer döneminde yaşanan skandalları hem de taraftarlar tarafından çok sevilen Erden Timur’un ayrılığını unutturdu.

Yönetim ve taraftarlar arasında ortam yumuşarken yorumcu Ahmet Çakar hem Osimhen transferi hem de Erden Timur’un ayrılışı hakkında sürpriz ifadeler kullandı.

"ŞOV BİRAZ"

Osimhen transferinin olduğunu belirten Çakar, "Senin beklerin sıkıntı, stoperde hatalar yapıyorsun. Orta saha ve kanatların oturmamış. Icardi ve Batshuayi'nin olduğu ortamda Osimhen'i getiriyorsun. Şov biraz. Tebrik ederiz, güzel hamle ama gerçekten ihtiyaç var mıydı? Bu işin saha içi tarafı. Ama forma sattırması, bilet sattırması, loca gelirleri, store ve TV gelirleri işin başka bir boyutu" dedi.

"GALATASARAY'A BÜYÜK BORCU VAR"

Erden Timur’un Galatasaray’a 50 milyon eurodan fazla borcu olduğunu söyleyen Çakar, "Şimdi söyleyeceklerimi herkes iyi dinlesin. Erden Timur, Galatasaray'da yöneticilik yaptı ve başarılı oldu. Timur'un Galatasaray'a büyük bir borcu var. 10-20 milyon Euro değil. 50 milyon Euro'dan ( 1.8 milyar TL) fazla. Yalansa çıksın doğru değil desin. Galatasaray'da bu rakamların altından kim kalkabilir? Yakında değişik şeyler olabilir" sözlerini sarf etti.