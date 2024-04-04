Ahmet Çakar: Fenerbahçe Adana Demirspor maçında Arda Kardeşler'in iki büyük hatası var

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının hakemi Arda Kardeşler'i eleştirdi.

Çakar, "Maç kolay, aslında ilk yarıyı da iyi yönetti" dedikten sonra ikinci yarıdaki pozisyonlar için şu ifadeleri kullandı:

"Ama ikinci yarıda Adana Demirspor lehine ceza alanı dışında verdiği serbest vuruş vardı. Son darbe ceza alanı içinde görülüyor, yani penaltı olmalıydı. VAR da yardım etmedi ve Adana Demirspor'un penaltısı verilmedi. Serdar Dursun'un attığı kafa golü öncesi verilen serbest vuruşta da hata var. Adana sol beki atlıyor ama Fenerbahçeli oyuncuyla teması yok. O da kendini bırakıyor. Hatalı bir serbest vuruş kararı ve sonrasında Fenerbahçe'nin golü geliyor."

