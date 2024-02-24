Ahmet Çakar Fenerbahçe maçı biter bitmez paylaştı. 'Oh Maşallah' diyerek açıkladı

Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Kasımpaşa maçı sonrası yapılan yorumlara Ahmet Çakar da eklendi.

Çakar'ın hedefinde Sarı-Lacivertli ekibin son saniyelerde kazandığı penaltı vardı.

90 dakikanın bitiş düdüğünden hemen sonra sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşım yapan Ahmet Çakar, "Oh maaşallah …Fenerbahçe yine çok değerli bir penaltı jokeri ile 3 puanı aldı. Penaltı da el yok, temas olmuş olsa bile kasımpaşalı oyuncu elini sakınıp geri çekiyor…." ifadesini kullandı.

Ahmet Çakar'ın bu açıklamasına binlerce yorum geldi.

Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterirken, Galatasaraylı taraftarlar destek verdi.