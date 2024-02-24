Ahmet Çakar Fenerbahçe maçı biter bitmez paylaştı. 'Oh Maşallah' diyerek açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Çakar Fenerbahçe maçı biter bitmez paylaştı. 'Oh Maşallah' diyerek açıkladı
Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Kasımpaşa maçı sonrası yapılan yorumlara Ahmet Çakar da eklendi.

Çakar'ın hedefinde Sarı-Lacivertli ekibin son saniyelerde kazandığı penaltı vardı.

90 dakikanın bitiş düdüğünden hemen sonra sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşım yapan Ahmet Çakar, "Oh maaşallah …Fenerbahçe yine çok değerli bir penaltı jokeri ile 3 puanı aldı. Penaltı da el yok, temas olmuş olsa bile kasımpaşalı oyuncu elini sakınıp geri çekiyor…." ifadesini kullandı.

Ahmet Çakar'ın bu açıklamasına binlerce yorum geldi.

Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterirken, Galatasaraylı taraftarlar destek verdi.

whatsapp-image-2024-02-24-at-22-01-28-2.jpeg

İlgili Haberler
Galatasaray'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye istifa çağrısı: Tarihin en kötü TFF Başkanı!
Serdar Dursun'a hücum ettiler. Kucağında çocukla ne yapacağını şaşırdı
Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a çok konuşulacak yanıt. 'Bırakın bu işleri Avrupa'da 4 yediniz'
Mert Hakan Yandaş 1048 gün sonra gol attı
Mert Hakan Yandaş 1048 gün sonra gol attı
Galatasaray yöneticisi canlı yayında haykırdı: Burunlarından fitil fitil gelecek
Son Haberler
Menzil Cemaati Almanya'da ikiye bölündü Video
Menzil Cemaati Almanya'da ikiye bölündü
DEVA Partisi İstanbul İBB adayı İdris Şahin'den İstiklal Marşı gafı: 'Mehmet Akif Erdoğan' Video
DEVA Partisi İstanbul İBB adayı İdris Şahin'den İstiklal Marşı gafı: 'Mehmet Akif Erdoğan'
Bakan Tunç açıkladı: Kirada yüzde 25 zam sınırı devam edecek mi? Gündem
Bakan Tunç açıkladı: Kirada yüzde 25 zam sınırı devam edecek mi?
Emekli vatandaş ile Murat Kurum'un diyaloğu gündem oldu: 'Sizi 20 sene savundum artık yüzüm yok savunmaya. Utanıyorum' Video
Emekli vatandaş ile Murat Kurum'un diyaloğu gündem oldu: 'Sizi 20 sene savundum artık yüzüm yok savunmaya. Utanıyorum'
Adıyaman’da bina içerisinde çıkan yangın sonucu 4 kişi zehirlendi Gündem
Adıyaman’da bina içerisinde çıkan yangın sonucu 4 kişi zehirlendi
Estetik bağımlısı kadın, dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olmak için İstanbul'da operasyon geçirdi Video
Estetik bağımlısı kadın, dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olmak için İstanbul'da operasyon geçirdi