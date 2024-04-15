Ahmet Çakar: Fenerbahçe maçında 2 yanlış karar. Çekirge gibi sıçradı

Kaynak: Sabah
Ahmet Çakar: Fenerbahçe maçında 2 yanlış karar. Çekirge gibi sıçradı
Ahmet Çakar, Karagümrük-Fenerbahçe maçıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Karagümrük-Fenerbahçe maçını değerlendirdiği yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'nin bir kez daha çekirge gibi sıçradığını vurgulayan Çakar, "Benzerini Rize'de yapmıştı, dün gece tekrar ettiler. İlk yarıda tel tel dökülen bir Fenerbahçe… Herkes pikniğe gelmiş, lig bitmiş gibi oynuyordu. 'Bu maçı nasıl kazanacak?' derken, 45. dakikada golü de yediler. Artık ne Fenerbahçe'nin ne de Galatasaray'ın puan kaybına tahammülü yok. İkinci yarıda Fenerbahçe baktı ki pabuç pahalı resital yapmaya başladı. Osayi, Dzeko, İsmail hepsi çok iyiydi… İkinci yarının hemen başında Dzeko iyi vurdu, top Karagümrüklü oyuncunun ayağına çarptı, kaleci kontrpiyede kaldı beraberlik geldi. Ardından da maçın yıldızlarından biri olan Osayi, ceza alanı içine girdi penaltı geldi ve Fenerbahçe maçı kopartıverdi" diye yazdı.

Çakar, hakem kararlarıyla ilgili de şu ifadelere yer verdi:

"Numanoğlu verdiği tüm radikal kararlarda haklıydı ama aması şu; iki tane yanlışı Portekizli VAR hakeminden döndü. Osayi'ye yapılan penaltıya devam dedi… Üstelik gözünün önündeydi. VAR doğruyu buldurdu. Ardından manasız bir penaltı verdi. Eysseric topa dokunmuştu bu yanlışı da VAR'dan giderildi. Maçın sonlarına doğru da Karagümrük'ün penaltı beklediği pozisyonda Eysseric kendini atıyor o yüzden de ikinci sarıdan kırmızı görüyor. Bu karar da doğru."

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