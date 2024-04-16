Ahmet Çakar Fenerbahçe'nin neden şampiyon olacağını açıkladı

Sürpriz tahminleriyle dikkat çeken Ahmet Çakar Süper Lig şampiyonunu açıkladı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kıyasıya mücadelesine sahne olan bu sezon, son yılların en heyecanlı şampiyonluk yarışlarından birini yaşatıyor.

Tüm gözler Rams Park'ta oynanacak büyük derbiye çevrildi.

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, şampiyonluk yarışına ilişkin düşüncelerini paylaşırken yine gündem yarattı.

Çakar şu ifadeleri kullandı: Galatasaray taraftarları bana kızabilir ama içimdeki his Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyon olacağını söylüyor.

Olympiakos maçıyla birlikte Fenerbahçe lehine bir dönüş yaşandı.

RAMS PARK'TA NELER OLACAK?

Şampiyonluk yarışının kaderi Rams Park'taki derbide belirlenecek.

Orada beklenmedik gelişmeler yaşanabilir.

Bu, ya saha koşullarıyla ya da taraftarlarla ilgili olabilir.

Bu sezon birçok sıra dışı olaya tanık olduk ve yine benzer durumlarla karşılaşabiliriz.