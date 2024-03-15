Ahmet Çakar: Galatasaray ABD gibi. Fenerbahçe beceriksiz

Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Çakar: Galatasaray ABD gibi. Fenerbahçe beceriksiz
Ahmet Çakar, şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki yarışı değerlendirirken enteresan ifadeler kullandı.

Çakar, BTV'de katıldığı programda Türkiye'de asimetrik savaşı en iyi yapan kulübün Galatasaray olduğunu iddia etti.

"Tıpkı dünyada asimetrik savaşı en iyi yapan ülke ABD gibi" diyen Çakar, "Ama Fenerbahçe'nin daha iyi daha namuslu olduğundan değil daha beceriksiz olduğundan kaynaklanıyor bu. Ali Koç'un açıklamalarına her türlü cevap veriyor Galatasaray" yorumunu yaptı.

Süper Lig'de maçları yönetmesi için yabancı hakem getirilmesinin istenmesiyle ilgili de Çakar, şunları söyledi:

"Türkiye'de yabancı hakem isteniyor. Tamam gelsin ama Anthony Taylor, Michael Oliver, Daniele Ortasto'ya düdük veremeyeceğine göre Halil Umut Meler'den çok da bir farkı olmayacak. Meler bugün Avrupa'nın en iyi 25 hakeminden birisi."

Son Haberler
Domates yüklü tır devrildi Gündem
Domates yüklü tır devrildi
Tolga Karel çocuklarına kaç Bitcoin miras bırakacağını açıkladı: İsterlerse 2030’da satarlar paraya para demezler Magazin
Tolga Karel çocuklarına kaç Bitcoin miras bırakacağını açıkladı: İsterlerse 2030’da satarlar paraya para demezler
AKP'li Başkandan DEM Parti itirafı. 'Biz anlaştık bize oy verecekler' Gündem
AKP'li Başkandan DEM Parti itirafı. 'Biz anlaştık bize oy verecekler'
Benzin ve mazota gece yarısı yine zam geldi. Eğleniyor muyuz gençler Ekonomi
Benzin ve mazota gece yarısı yine zam geldi. Eğleniyor muyuz gençler
Emeklilere bayram öncesi ‘Emekli Kartı’ geliyor! Kimler yararlanacak ve nasıl kullanacak Ekonomi
Emeklilere bayram öncesi ‘Emekli Kartı’ geliyor! Kimler yararlanacak ve nasıl kullanacak
Kıraathanede silahlı saldırı. 1 kişi yaralandı Yerel Haberler
Kıraathanede silahlı saldırı. 1 kişi yaralandı