Ahmet Çakar: Galatasaray ABD gibi. Fenerbahçe beceriksiz

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki yarışı değerlendirirken enteresan ifadeler kullandı.

Çakar, BTV'de katıldığı programda Türkiye'de asimetrik savaşı en iyi yapan kulübün Galatasaray olduğunu iddia etti.

"Tıpkı dünyada asimetrik savaşı en iyi yapan ülke ABD gibi" diyen Çakar, "Ama Fenerbahçe'nin daha iyi daha namuslu olduğundan değil daha beceriksiz olduğundan kaynaklanıyor bu. Ali Koç'un açıklamalarına her türlü cevap veriyor Galatasaray" yorumunu yaptı.

Süper Lig'de maçları yönetmesi için yabancı hakem getirilmesinin istenmesiyle ilgili de Çakar, şunları söyledi:

"Türkiye'de yabancı hakem isteniyor. Tamam gelsin ama Anthony Taylor, Michael Oliver, Daniele Ortasto'ya düdük veremeyeceğine göre Halil Umut Meler'den çok da bir farkı olmayacak. Meler bugün Avrupa'nın en iyi 25 hakeminden birisi."