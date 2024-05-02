Ahmet Çakar görür görmez kustu

Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Çakar görür görmez kustu
Şike iddiaları ile anılan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı hakkında Ahmet Çakar'dan flaş bir yorum geldi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 37. Haftasında Ankaraspor Nazilli Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Takımların şut bile çekmediği maçta Ankaraspor play-off'ta mücadele etmeyi, Nazilli Belediyespor ise ligde kalmayı garantiledi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Oluşan bu sonuç sonrası şike iddiaları gündemi sarsarken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) olaya ilişkin inceleme başlattı.

Karşılaşmayı ‘Derin Futbol’ programında değerlendiren ünlü yorumcu Ahmet Çakar flaş ifadelerde bulundu.

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"FUTBOL REZİLLİĞİ İZLEDİM KUSTUM"

Mücadeleyi bir futbol rezilliği olarak niteleyen Ahmet Çakar, "Pazar günü futbol rezilliği izledim. Kustum. 90 dakika boyunca hiçbir gol girişimi ve şut yoktu. Ankaraspor'lu futbolcular gole giden rakibine kaleyi göstererek nereye gidiyorsun diye fırça çekiyor. Çok ayıp çok günah. Bazı şeyler o kadar açık ve belli ki. Zaten maçtan günler önce 0-0 biteceği biliniyor ve konuşuluyordu. Futbol Federasyonu soruşturma açmış diye duyduk" dedi.

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