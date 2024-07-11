Ahmet Çakar imzayı attı. Herkes şaştı kaldı

18 Temmuz’da yapılacak olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlık seçimi öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

Daha öncesinde adaylığını duyuran Samsunspor eski başkanı İsmail Uyanık adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Uyanık’ın bu kararı sonrası kendisine ilk imzayı veren isim olan Ahmet Çakar bir diğer aday olan İbrahim Hacıosmanoğlu’nu destekleyeceğini duyurdu.

"İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NA İMZA VERİYORUM"

Sosyal medyadan konuya ilişkin bir paylaşım yapan Ahmet Çakar, “Kamuoyuna duyurulur Samsunspor eski başkanı İsmail Uyanık TFF Başkan adaylığından vazgeçmiş. Kararına saygılıyım. TFF daimi delegesi olarak bugün itibarıyla İbrahim Hacıosmanoğlu’na imza veriyorum. Bylockcunun, kredicinin hakkından ancak İbrahim Hacıosmanoğlu’nun geleceğini düşünüyorum” dedi.

"HAKEMLERİ REHİN ALMIŞ BİRİNİ NASIL DESTEKLERSİN"

Çakar’ın bu kararı şaşkınlık yaratırken kullanıcılar “hakemleri rehin almış birini nasıl desteklersin” diyerek tepki gösterdi.

BÜYÜKEKŞİ VE HACIOSMANOĞLU ADAYLIKLARINI DUYURACAK

TFF Başkanlığı için Servet Yardımcı resmi tek aday konumunda yer alırken İbrahim Hacıosmanoğlu ve Mehmet Büyükekşi’nin adaylık başvurusunu kısa sürede yapması bekleniyor.