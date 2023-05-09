Ahmet Çakar 'İspatlayamam' diyerek Fatih Terim iddiasını açıkladı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve Fatih Terim ile ilgili sözleri gündem oldu. Çakar, "Şundan eminim Fatih Terim, kesinlikle Okan Buruk'un başarılı olmasını istemiyor" derken, "Tabii ki de bunun kimse gerçekliğini ispat edemez ama hakikat böyle. 'Keşke bu kadro elimde olsa' diyordur." ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM İDDİASI

Ahmet Çakar'ın Fenerbahçe ile ilgili açıklamaları da şöyle: Galatasaray için söylediklerim Fenerbahçe için de geçerli. Aziz Yıldırım da Ali Koç'un başarılı olmasını istemez. 'Seni bu taraftarlar göndereceğim' demedi mi?

"HAKEM GOL ATTIRAMADI"

Giresunpor - Fenerbahçe maçında hakem Bahattin Şimşek'in yeteneklerinin kısıtlı olduğunu biliyorduk. VAR kararıyla verdiği penaltı doğru olsa da son 15-20 dakika utanç verici bir yönetim sergiledi.

Fauller yarattı, bir basketbol hakemi gibi fauller buldu, çıkarttı ama Fenerbahçe'ye gol attıramadı."