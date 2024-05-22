Borçlular yandım Allah diyecek…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 8485’inci kararı 21 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete’de şöyle yayınlandı.

“3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesinde düzenlenen kanuni faiz oranının, 1/6/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık % 24 olarak uygulanmasına, mezkûr Kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.”

Türkiye’deki icra dosya sayısı şöyle;

38 milyon 969 bin 260…

Eğer bankalara kredi ve kredi kartı borcunuz varsa imzaladığınız sözleşmede yer alan faiz oranları uygulanmaya devam edecek.

Ancak yasaya göre icradaki “adi” alacak- verecek dosyalarında 1 Haziran 2024’ten itibaren faiz oranı yüzde 24 olacak.

Görüştüğüm Avukat Birol Yanık, “Eski borçlar için 1 Haziran 2024’e kadar uygulanacak faiz oranı yüzde 9, sonrasında ise yüzde 24 olarak hesaplanacak” dedi.

Alacaklılar sevinecek, borçlular ise yandım Allah diyecek…

İcra dosyalarının sayısı “Ekonomist” Recep Tayyip Erdoğan’ın uyguladığı politikalarla çığ gibi büyüyor.

TÜİK resmi rakamlarına göre icra ve iflas dosyalarının rakamları şöyle:

2015: 26 milyon 177 bin 169

2017: 28 milyon 36 bin 357

2019: 31 milyon 485 bin 90

2021: 32 milyon 169 bin 150

2023: 38 milyon 969 bin 260

Değerli okurlarım,

Rasyonel ekonomi uygulayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Erdoğan kamu alacakları için gecikme zammı ve tecil faiz oranlarını da yükseltti…

Bu artış da yine Cumhurbaşkanlığı'nın kararıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan düzenlemeye göre;

Kamu alacaklarında gecikme faizi oranı her ay için ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e çıkarıldı.

Amme alacaklarında tecil faizi de yıllık yüzde 36'dan yüzde 48'e çıkarıldı.

Vergi borçluları da yandım Allah diyecek…

Değerli okurlarım,

Cengiz Holding ve Kalyon Holding gibi bazı yandaş şirketlerin vergi borçları defalarca “Yandık Allah” demelerine imkan tanımadan silindi.

Erdoğan iktidarında, yandaş şirketlere;

Vergi indirimi,

KDV istisnası,

Gümrük vergisi muafiyeti,

KDV iadesi,

Sigorta pirimi işçi hissesi desteği,

Sigorta pirimi işveren hissesi desteği,

Yatırım yeri tahsisi,

Faiz veya kâr payı desteği gibi teşvikler sağlanıyor.

Bitmedi “Kamu- Özel İşbirliği” denilen ve KÖİ olarak bilinen “kar garantili” sistemle de;

Geçmediğimiz, kullanmadığımız yollardan, köprülerden, tünellerden, havaalanlarından ve hastanelerden de “gelir garantili” bu sistem ile yandaş yatırımcılara devlet garantili milyarlarca dolar ödeniyor.

Erdoğan hükümetinin ekonomi politikası şu temele dayanıyor:

Fakirden al zengine ver…

Göreceksiniz çok yakında doğalgaz, elektrik ve akaryakıt fiyatlarına da zamlar yağacak.

Erdoğan ise saraylarında tasarruf tedbirleri ile değil, itibar harcamaları ile şiir gibi hayat sürmeye devam edecek…