Ahmet Çakar Montella'yı yerin dibine soktu

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Ahmet Çakar Montella'yı yerin dibine soktu

A Milli Takım'ın EURO 2024'e dramatik bir şekilde veda etmesinin ardından Ahmet Çakar'dan Montella'ya ağır bir eleştiri geldi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takımımız 1-0 öne geçtiği maçta Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu.

Ay Yıldızlıların EURO 2024'ten elenmesinin ardından, hedefteki isim teknik direktör Vincenzo Montella oldu.

Hollanda maçında yaşanan hayal kırıklığı nedeniyle Montella'nın seçimleri, sosyal medyada ve spor yorumcuları tarafından tepki topladı.

Eski hakem Ahmet Çakar da Milli maç biter bitmez sosyal medya hesabından Montella'yı eleştirdi.

Çakar, "Ah Montella yakışıklı ve sempatik olmak, mağlup duruma düşünce tüm oyuncuları sahaya sürmek bu seviyelere yetmiyor, YETMEDİ DE…" paylaşımıyla İtalyan teknik adamı yerden yere vurdu.

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SOSYAL MEDYADA AĞIR ELEŞTİRİLER:

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