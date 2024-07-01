Ahmet Çakar Mourinho'nun Galatasaray'a kıyağını açıkladı

Süper Lig’de son şampiyon Galatasaray’da transfer çalışmaları hız kazandı.

Haftalar öncesinden anlaşmaya vardıkları yıldız golcü Michy Batshuayi Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesi ile birlikte bugün İstanbul’a geldi.

Burada sağlık kontrollerinden geçecek olan Belçikalı futbolcu ardından sarı-kırmızılılara imzayı atacak.

Galatasaray’ın Fenerbahçe’den futbolcu transfer etmesi gündemdeki yerini korurken ünlü yorumcu Ahmet Çakar’dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Batshuayi’nin yedek olmasına rağmen bunca gol attığını ve tamamen görev adamı olduğunu söyleyen Ahmet Çakar yıldız golcünün gönderilmesine bir türlü anlam veremedi.

Mourinho’yu Batshuayi’nin gitmesine izin vermesinden dolayı eleştiren Ahmet Çakar Süper Kupa’dan sonra verilen ikinci kupa olarak değerlendirdi.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe ile opsiyonlu sözleşmesi bulunan Michy Batshuayi'nin çıktığı 43 maçta sadece 1.886 dakika forma giymesi üzerine opsiyonu devreye girmedi. Geçtiğimiz haftalarda hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile görüşmelerde bulunan Batshuayi Galatasaray'ın teklifine evet dedi.

AHMET ÇAKAR KİMDİR?

3 Ağustos 1962'de İstanbul'da doğan Ahmet Çakar, doktor eski hakem ve yorumcudur.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Çakar, doktorluk mesleğinin yanı sıra 1981 yılında hakemlik kariyerine başladı. 1993 yılında Süper Lig hakemliği kategorisine yükselen Çakar, 17 yıl boyunca hakemlik yaptı. Çakar kariyeri boyunca 315 Süper Lig, 47 Türkiye Kupası ve 12 uluslararası maçta düdük çaldı.

1997 yılında hakemlik kariyerine son veren Çakar şuanda Sabah gazetesinde yazarlık Beyaz Futbol ve Sansürsüz Futbol’da yorumculuk yapmaktadır.