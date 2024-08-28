Ahmet Çakar Muslera'nın alacağı cezayı açıkladı

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Ahmet Çakar Muslera'nın alacağı cezayı açıkladı

Galatasaray - Young Boys maçında rakibine çelme takarak kırmızı kart gören Muslera'nın alacağı cezayı Ahmet Çakar açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Young Boys ile karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar İsviçre ekibine 1-0 mağlup oldu. Young Boys'a galibiyeti getiren golü 87. dakikada Alan Virginius kaydetti.

Virginius'un golü sonrası sahada bir anda ortalık karıştı. Rakibinin sevinci sonrası sinirlerine hakim olamayan Galatasaray kaptanı Fernando Muslera rakibine çelme taktı ve kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın ardından ekran başına geçen eski hakem Ahmet Çakar Uruguaylı file bekçisinin alacağı cezayı açıkladı.

Çakar yaptığı açıklamada, "UEFA disiplin talimatları gereği Muslera en az 3 ila 4 maç arası ceza alır. Ayrıca 2 maçtaki hareketleri de bana normal gelmiyor. İsviçre'de maçı bıraktı. Bugün de takımını yalnız bıraktı. Burnuma pis kokular geliyor" dedi.

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