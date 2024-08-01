Ahmet Çakar Necati Ateş'i falakaya yatırdı

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Necati Ateş’in Yunanlılar Türkleri sevmiyor sözlerine Ahmet Çakar’dan sert bir yanıt geldi.

Necati Ateş’i hiç sevmediğini belirten Ahmet Çakar Ateş’in Panathinaikos’taki başarısızlıklarına kılıf aradığını ifade etti.

"NECATİ ATEŞ BU KADAR"

Ahmet Çakar açıklamasında, “Başarısız oldunuz. ‘Türk olduğunuz için sevmiyorlar’ ulan Allah’sız biz Türk’üz onlar Yunan bunu sen bilmiyor muydun? Velev ki böyle gitmeseydiniz! Ağababan Avrupa’da yönettiği tüm takımlarda olduğu gibi yine lig bitemeden kovuldu. Ligin bitmesine iki hafta falan vardı ‘uza’ dediler. Nasıl başarılı oldun başarısız oldunuz. Başarılı olsaydınız tabii efsane Fatih terim ‘Yunanistan’ı fethetti’ diyecektin, Yunanlılarla ‘biz kardeşiz’ diyecektin başarısız olunca Yunanlılar ‘bizi sevmiyor’ yalan Necati Ateş bu kadar seviye bu cahil tahsilsiz, görgü bu. Onu gördüğüm vakit sinirim kalkıyor” ifadelerini kullandı.

Necati Ateş ne demişti:

"Panathinaikos'ta çok zor bir futbol iklimi var. Sen Türk'sün, onlar Bir kere seni Türk olduğun için sevmiyorlar, başarılı olmak zorundasın"