Ahmet Çakar: Okan Mokan kalmaz

Ahmet Çakar, "Galatasaray Adana Demirspor karşısında puan kabederse Okan mokan kalmaz" dedi.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Radyogol'de katıldığı programda Galatasaray'la ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Galatasaray'ın fokur fokur kaynadığını ileri süren Çakar, "Yönetimin utanması lazım. Dursun Özbek'in haberi olmadan Galatasaray'da kuş bile uçmaz" yorumunu yaptı.

Çakar, Young Boys'un Galatasaray karşısında turu geçmeyi dibine kadar hak ettiğini belirten Çakar, "Bu işin baş sorumlusu Okan Buruk'tur. Okan Buruk, kafada tembelleşmiş, 'Ben oldum' diyor. Okan Buruk için kara günler başlıyor. Galatasaray, Adana Demirspor karşısında da puan kaybederse, Okan mokan kalmaz" dedi.

Çakar, Fatih Terim'i kast ederek, "Şu anda Bodrum'daki bir villada 70 yaşında bir adam, yanındaki 2-3 tane danışmanıyla oturuyor. Önlerinde de kağıtlar, kalemler. Plan yapıyorlar. Seçil Erzan davası devam ederken Galatasaray'ın Fatih Terim'i getirmesi sakıncalıdır" diye konuştu.

Muslera'nın Young Boys maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle en az 3-4 maç ceza alacağını ileri süren Çakar, Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara için de "20 milyon Euro'luk bir oyuncu değil" ifadelerini kullandı.