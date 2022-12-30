Ahmet Çakar'dan korkunç iddialar. ''Sivas'ta tetikçilik ve gasp yapıldı''

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Sivasspor-Galatasaray maçındaki hakem ve VAR kararlarıyla ilgili çok çarpıcı iddialarda bulundu. Çakar, Sabah gazetesindeki yazısında "Sivas'ta hakemlik adına skandal, korkunç ve göstere göstere tetikçilik yapılan bir maç yaşandı. Eğer TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, temiz ve iyi niyetliyse Erkan Özdamar ve VAR hakemi Özgüç Türkalp'a sezon sonuna kadar hakemlik yaptırmaz" ifadelerini kullandı.

Çakar, şöyle devam etti:

"Sivas'ın bir golü iptal edildi, ben anlamadım. Eski hakemlere sordum onlar da anlamadı. Büyüteçi elime aldım, yine bir şey göremedim. VAR hakemi niye çağırdı, hakem dakikalarca inceleyip golü niye iptal etti belli değil. Üstelik bir VAR incelemesinde AVAR hakemi düğmeye basar ve bir potansiyel penaltı mı ya da potansiyel bir ofsayt mı var kamuoyuna duyurur.

Bu gol niye iptal edildi bilmiyorum! Bunun adı açıkça Sivas'ın puanını gasp etmektir. Hele hele uzatmanın 13. dakikasında bir rezillik daha var ki kabul edilemez. Nelsson kafa topuna çıkıyor, neymiş VAR'a göre bir penaltı. Allah'tan öncesinde ofsayt vardı ki bir rezillik daha yaşanmadı. Artık Türk futbolunda yaşananlar hakem hatasını geçti gaspa ve tetikçiliğe dönüştü."