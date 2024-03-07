Ahmet Çakar Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı sonucunu açıkladı

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde Belçika'da oynayacağı Union Saint-Gilloise maçıyla ilgili tahminde bulundu.

Çakar, daha önce Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Sparta Prag maçıyla ilgili de yorum yapmıştı.

Maçla ilgili tahmini sorulan Çakar, "Sparta Prag tur atlar. Prag ezer Galatasaray'ı" demişti.

Bu tahmin Galatasaraylı taraftarlarca tepkiyle karşılanmıştı. Ancak Çakar'ın dediği çıkmış, Sparta Prag Galatasaray'a fark atmıştı.

Ahmet Çakar bu kez de Fenerbahçelileri kızdırdı.

Union Saint-Gilloise-Fenerbahçe maçıyla ilgili soruya Çakar, "Union Saint-Gilloise yenilmez, muhtemelen de yener" iddiasında bulundu.

Union Saint-Gilloise-Fenerbahçe maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak.