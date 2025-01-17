Ahmet Çakar "Verilmeyen bir penaltı var!"

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor, Mersin Stadı'nda Galatasaray'ı ağırladı. Çekişmeli geçen maç 1-1 sona erdi.

"İLK YARIDA VERİLMEYEN PENALTI VAR"

Maçın ardından eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar pozisyonları değerlendirdi. Çakar "İlk yarıda verilmeyen bir penaltı var açık şekilde penaltı. İkinci yarıda verilen penaltı var. Barış Alper'in attığı gol ofsayt mı değil mi bana göre tartışılır. Hatayspor’a 2 kırmızı kartı es geçildi. Galatasaray hakem yüzünden kaybetti falan öyle bir şey yok. Tamam ilk yarıda verilmeyen bir penaltı var o kadar" ifadelerini kullandı.