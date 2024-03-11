Ahmet Çakar: Yazıklar olsun böyle düzene. Kadıköy'de katliam yaşadık

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe Pendikspor maçından sonra sert eleştirilerde bulundu.

Çakar, Kadıköy'de katliam yaşandığını belirterek, Mert Hakan'ın hakemi tehdit ettiğini belirterek, "Normal hayatta bunu birine dediğiniz vakit, tehdit suçundan hüküm giyersiniz. Ama Mert Hakan, kart görmedi. Daha kötüsü, hakemi sindirdi. İlk yarıda bazı hatalarına rağmen cesur maç yöneten ya da yönetmeye çalışan Kadir Sağlam, ikinci yarı sindi, korktu ve teslim oldu. Welinton'a gösterdiği kırmızı kart kesinlikle yanlıştı. Bu kart ikinci sarıdan geldi. Diğer bir değişle ikinci sarı mutlak yanlış. Top oynama mesafesinde. Welinton'un hamlesi topa doğru ve bu hamle cepheden geliyor. Böyle sarı kart olmaz" ifadelerini kullandı.

Kadir Sağlam'ın Pendikspor'u önce 10 kişi bıraktığını, sonra da penaltı uydurarak maçı Fenerbahçe'ye hediye ettiğini ileri süren Çakar, yazısına şöyle devam etti:

"Artık dün gece net olarak şunu anladım ki hem Fenerbahçe hem de Galatasaray, çok imtiyazlılar. Diğer mütevazı Anadolu takımları tam bir figüran. Galatasaray-Antalyaspor maçında yan hakemin suratına küfür edildi, hakemler yalayıp yuttu. Dün gece de Mert Hakan, sahada yüzüne karşı bir Türk hakemini tehdit etti. Cezasız kaldı ama ikinci yarı cezayı, korkan hakemin verdiği kararlarla Pendikspor çekti. Yazıklar olsun böyle düzene. Bu düzen dünya futbolundaki en gerideki ülkelerde bile böyle değil."