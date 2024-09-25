Ahmet Çakar'a en yakınından ters köşe

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Ahmet Çakar'a en yakınından ters köşe

Ertem Şener Ahmet Çakar'ın kendisi hakkında yaptığı paylaşımı yalanladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Beyaz Futbol moderatörü Ertem Şener’in programdan ayrıldığını açıklamıştı.

"AYRILMA OLAYI BENİ ÇOK ÜZDÜ"

Ahmet Çakar yaptığı paylaşımda, "Ertem Şener’in Beyaz Tv’den ayrılma olayı beni çok üzdü. Tüm gücümle kanalda kalması için uğraşacağım" sözlerini sarf etmişti.

Yapılan bu açıklama programın severleri tarafından şok etkisi yaratırken Ertem Şener’den flaş bir paylaşım geldi.

AHMET ÇAKAR'I YALANLADI

Ahmet Çakar’ı yalanlayan Ertem Şener paylaşımında "Hocam nerden çıkardın hocam… Canın sıkılmış senin. Beyaz Futbol benim çocuğum, her şeyim. Aynen devam. Durmadan ve yılmadan. Herkes gider ben kalırım hocam” dedi.

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