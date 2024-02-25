Ahmet Çakar'dan flaş penaltı açıklaması: Fenerbahçe adamı kanser eder!

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Kasımpaşa maçını yorumlarken, çarpıcı ifadelerde bulundu.

"Fenerbahçe, adamı kanser eder diye bir laf vardır! Gerçekten de dün gece Fenerbahçe camiası 95. dakikaya kadar kanser oldu. 96'daki penaltıdaysa ise kalp krizi geçirdi" diyen Çakar, Sabah'taki yazısında, "Önce şunu söyleyelim; ne taraftar da ne oyuncular da şampiyonluğa giden yol coşkusunu tam olarak hissedemiyoruz. İlk yarı maç pekala 2-2 bitebilirdi. Fenerbahçe pozisyon üretti ama aynı oranda da Kasımpaşa'ya pozisyon verdi" yorumunu yaptı.

Çakar, sarı lacivertli takımın son anda kazandığı penaltıyla ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı:

"Maç bitmek üzereydi ki VAR yardımıyla gelen bir penaltı var. Çok detaylı baktığımızda Kasımpaşalı oyuncu topa kolunu uzatıyor ama değip değmediğini çok net göremiyoruz. Ama kanaatimce temas yok. Dolayısıyla da penaltı yanlış karar."

