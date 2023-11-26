Ahmet Çakar'dan korkunç VAR iddiası: Maçı Karagümrük'ten alıp Fenerbahçe'ye verdiler

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Karagümrük maçında Karagümrük'ün penaltısının verilmediğini ileri sürdü.
Çakar, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Kadıköy'de kara bir gece değil, skandal bir gece yaşandı.
Hakem Arda Kardeşler ve Hüseyin Göçek maçı Karagümrük'ten alıp Fenerbahçe'ye verdiler.
Kayarak yapılan müdahalelerde el ve kol yukarı kalkamaz, doğal konum değildir.
Samet'in pozisyonu net bir penaltı.
Şimdi o an geldi çattı.
VAR konuşmaları açıklanmalıdır.
Zira Arda Kardeşler ile Hüseyin Göçek arasındaki sözler Türkiye'yi zıplatacak şeyler olacak…
İnanın bana…"
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