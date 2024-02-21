Ahmet Çakar'dan TFF'ye sert sözler. 'Hiç mi akıllanmadınız' diyerek füze uyarısı yaptı

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Ahmet Çakar'dan TFF'ye sert sözler. 'Hiç mi akıllanmadınız' diyerek füze uyarısı yaptı
Süper Kupa maçının Şanlıurfa'ya alınmasına ilk tepki gösteren isim ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF); Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçının yeri ve tarihini açıkladı.

Buna göre derbi 7 Nisan Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda yapılacak.

Bilindiği üzere 29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'da oynanması gereken maç; Araplar'ın Atatürk'e yönelik tutumu nedeniyle iptal edilmişti.

Galatasaray ile Fenerbahçe ortak karar alarak sahaya çıkmamış, takımlar İstanbul'a dönmüştü.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun; Süper Kupa maçının yeni yerini Şanlıurfa olarak belirlemesine ilk tepki gösteren isim ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar oldu.

Çakar; X'teki sosyal medya hesabından, "Ah be Türkiye futbol federasyonu, siz hiç mi akıllanmadınız. Samsun, Ankara ya da İstanbul dururken niye Urfa? Suriye ile problem yaşadığımız , ortadoğunun kazan gibi kaynadığı bu dönemde ya Suriye tarafından provakasyon amaçlı bir füze atılsa neler olabileceğini düşünmediniz mi ?" dedi.

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