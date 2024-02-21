Ahmet Çakar'dan TFF'ye sert sözler. 'Hiç mi akıllanmadınız' diyerek füze uyarısı yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF); Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçının yeri ve tarihini açıkladı.

Buna göre derbi 7 Nisan Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda yapılacak.

Bilindiği üzere 29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'da oynanması gereken maç; Araplar'ın Atatürk'e yönelik tutumu nedeniyle iptal edilmişti.

Galatasaray ile Fenerbahçe ortak karar alarak sahaya çıkmamış, takımlar İstanbul'a dönmüştü.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun; Süper Kupa maçının yeni yerini Şanlıurfa olarak belirlemesine ilk tepki gösteren isim ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar oldu.

Çakar; X'teki sosyal medya hesabından, "Ah be Türkiye futbol federasyonu, siz hiç mi akıllanmadınız. Samsun, Ankara ya da İstanbul dururken niye Urfa? Suriye ile problem yaşadığımız , ortadoğunun kazan gibi kaynadığı bu dönemde ya Suriye tarafından provakasyon amaçlı bir füze atılsa neler olabileceğini düşünmediniz mi ?" dedi.