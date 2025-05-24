Ahmet Çakar'dan yıllar sonra şike itirafı!

Türk futbolunun önemli yorumcularından Ahmet Çakar, katıldığı televizyon programında yine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hakemlik kariyerine 1981’de adım atan ve 1998’e kadar aralarında Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin de yer aldığı sayısız kritik maçı yöneten Çakar, mesleği bıraktıktan sonra spor yorumculuğuna geçiş yapmıştı. Televizyon ekranlarında sert üslubu ve iddialı çıkışlarıyla tanınan tecrübeli futbol adamı, bu kez hakemlik dönemine dair bir sırrı paylaştı.Program sunucusunun “Hiç doğrudan sana şike teklif edildi mi?” sorusuna cevap verdi.

AHMET ÇAKAR'DAN ŞİKE İTİRAFI

Çakar kendisine sorulan soruya, “Evet, iki kez başıma geldi. İlki, Samsunspor’un başkanlığına henüz yeni seçilen İsmail Uyanık aracılığıyla yapıldı. Mevsim Şubat’tı, Samsun–Karabük maçını yönetecektim. Mantığı yoktu aslında ama Uyanık çok sıkıntılıydı, ne pahasına olursa olsun galibiyet istiyordu.İkinci teklif ise Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında geldi. Bir UEFA gözlemcisi, Polonyalı ekiple Danimarkalı rakibi arasındaki karşılaşma öncesinde bana 500 bin dolar önerdi.” cevabını verdi.

Çakar’ın bu itirafları kısa sürede sosyal medyada büyük yankı bulurken, söz konusu iddialar futbol kamuoyunda yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.