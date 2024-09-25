Ahmet Davutoğlu canlı yayında Süleyman Soylu'ya verdi veriştirdi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İsmail Küçükkaya ile “Yeni Bir Sabah” programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son zamanlarda sokak ortasında görülen mafya hesaplaşmaları, Narin cinayeti ve 26 suç kaydı bulunmasına rağmen sokaklarda gezen Yunus Emre Geçti’nin 27 yaşındaki polis memuru Şeyda’yı şehit etmesine yönelik hükümetin eksikliklerini dile getirip eleştirilerde bulundu.

Konuşmasında Şeyda Yılmaz’ın katilinin bir dönem İçişleri Bakanlığı yapmış ve şu anda Milletvekili olan Süleyman Soylu’nun birçok suçlu ile beraber son olarak Yunus Emre Geçti ile resminin çıkmasını ağır ifadeler ile eleştiren Davutoğlu katıldığı yayında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye 8 yıl önceki Türkiye mi? Sokak çetelerinden mafyaya, uyuşturucu tacirlerine, siyasetçilerin uyuştuucu tacirleri ile ilişkilerine… Bir İçişleri Bakanının her suçlu ile resmi mi çıkar canım? Hadi bir tanesi tesadüf, iki tanesi tesadüf.. Türkiye’de İçişleri Bakanlığı yapmış birinin her suçlu adamla resmi mi çıkar?

Son şehit edilen polis kızımızı rahmetle anıyorum onu. Onun katilinin bile resmi var İçişleri bakanı ile… Tesadüf olabilir ama.. Bir tesadüf iki tesadüf. Nasıl yaklaşıyorlar bakana bu kadar insanlar. Çünkü sistem ona göre kurgulanıyor. Bizde yaptık bu görevleri, neden benim resmim yok? Tesadüfen bir yerde karşılaşıp olabilir resim. Ama bu bir kere olur iki kere olur. Ya suç sicili gibi resim olmaz ki…”