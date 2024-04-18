Ahmet Davutoğlu ‘duyum’ değil ‘bilgi’ dedi! İsrail’le ilgili Ankara’yı karıştıran iddia

Saadet- Gelecek Partisi ortak grup toplantısında, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi liderleri, Filistin yazılı atkılarla kürsüye çıktı. Gazze yazılı şapkalar sıralara bırakılırken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'da uzun zamanın ardından grup toplantısına katıldı.

İSRAİLLİLERE TÜYO VERİLMİŞ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, konuşmasında şunları söyledi:

“İsrail’le ticaret kısıtlaması gelmeden önce iktidar yetkilileri şirketi arayıp 'İsrail ile yapacağınız ticareti hızlandırın, bir kısıtlama getirmeyi planlıyoruz' diye tüyo vermiş.

TÜRKİYE’DEN KALKAN GEMİLER

Bu savaş devam ederken Gazze'de çocukları açlıktan ölürken, Türkiye'den kalkan gemilerle İsrailli soykırımcı askerler tıka basa karınlarını doyurup o enerjiyle bu insanları katletmişlerse Gazze'de gök semada soykırım için bomba yağdıran uçakların gemileri Türkiye'den gitmişse bizim tuttuğumuz şeye oruç denir mi?

JET YAKITI İDDİASI

54 kaleme yasak getirmişler, lütfetmişler beyefendiler. Ramazan ayı boyu ölüm yağdıran uçakların jet yakıtları artık gitmeyecekmiş. Dün sayın Cumhurbaşkanı 'jet yakıtı iftirası atanlar' diye bir söylemde bulundu, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra. Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir iftira varsa o kabinede birlikte durduğunuz Ticaret Bakanı'na sorun.

YANINDA SEVGİLİSİ ISTAKOZ YİYOR

Gazze'de açlık, Türkiye'de açlık ve bayramdan bahsediyoruz. Bütün bunların üzerine bir manzara. Bir iktidar vekili. Geçen sene 'biz düşersek Gazze düşer. Biz gidersek Türkiye bölünür. Biz gidersek Ayasofya kapanır' diyerek alınan oylarla seçilmiş bir AK Parti milletvekili. Yer Monako... Yanında sevgilim dediği birisi önünde de ıstakoz. Arkadaşlar miletin vurduğu şamarın arkasında bu resim vardır. Bundan sonra iktidarın bir lakabı daha oldu. Istakoz iktidar.