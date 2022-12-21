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Ahmet Davutoğlu Gültekin Uysal’ı ziyaret etti

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal’ı; Ankara’daki Celal Bayar Köşkü’nde ziyaret etti.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 17:37
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Ahmet Davutoğlu Gültekin Uysal’ı Celal Bayar Köşkü’nde ziyaret etti

Ahmet Davutoğlu Gültekin Uysal’ı ziyaret etti
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu bugün Ankara’daki Celal Bayar Köşkü’nde ağırladı.

Altı siyasi parti genel başkanının 10. toplantısı Gelecek Partisi’nin ev sahipliğinde yapılacak. Davutoğlu, altılı masa toplantısı öncesinde; 12 Aralık’ta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu, 13 Aralık’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, 14 Aralık’ta da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etmişti.

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