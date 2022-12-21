﻿Ahmet Davutoğlu Gültekin Uysal’ı ziyaret etti

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu bugün Ankara’daki Celal Bayar Köşkü’nde ağırladı.
Altı siyasi parti genel başkanının 10. toplantısı Gelecek Partisi’nin ev sahipliğinde yapılacak. Davutoğlu, altılı masa toplantısı öncesinde; 12 Aralık’ta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu, 13 Aralık’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, 14 Aralık’ta da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etmişti.
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