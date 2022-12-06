﻿Davutoğlu saldırıya uğrayan İYİ Partili Örs'ü hastanede ziyaret etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda çıkan kavgada yaralanan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’ü, tedavi gördüğü Güven Hastanesi’nde ziyaret etti.

Davutoğlu, ziyaretinin ardından hastane önünde açıklama yaptı. Davutoğlu, şunları söyledi:

“TOPLUMDA ŞİDDET OLAYLARINDAKİ YAYGINLAŞMA BUGÜN TBMM’YE DE YANSIDI”

“Her şeyden önce TBMM’de yaşanan bu vahim olayı hem şiddetle kınıyorum hem de son dönemde gittikçe artan şiddet kültürünün toplumumuza sirayet etmesi konusunda bütün siyasi liderleri aklıselim ve basiretle davet ediyorum. Gerçekten toplumda şiddet olaylarındaki yaygınlaşma bugün TBMM’ye de yansıdı. Tabii TBMM’de bazen tartışmalar, tansiyon yüksek olabilir ama hiçbir zaman bunun fiili bir saldırıya dönüşmemesi lazım. Biraz önce sayın Meral Akşener’e geçmiş olsun dileğinde bulundum. Değerli milletvekilimiz Hüseyin Örs’ün oğlu Furkan’a geçmiş olsun dileğinde bulundum.

“TBMM MİLLETİN EN YÜCE MAKAMIDIR”

Doktorlardan bilgi aldık. Doktorların verdiği bilgiye göre; sayın Örs hastaneye intikal ettiğinde çok ciddi hayati tehlike atlatmış ve uzun süre bu anlamda hayati riski devam etmiş. Şu anda durumu daha iyi. Kendisine gerekli müdahale yapılmış. Ancak bir süre daha gözetim altında bulunmasında fayda mülahaza ediyorlar. Dediğim gibi maalesef geçmişte iki milletvekilimizi 1989’da Abdülrezzak Ceylan’ı, 2001’de Fevzi Şıhanlıoğlu’nu Meclis’teki bu tür müessif olaylarda kaybettik. TBMM hem milletin en yüce makamıdır hem de siyasetin kültürünün, nezaketinin yansıması gereken bir mekandır. Burada bile böyle bir şiddet söz konusu oluyorsa hepimizin yaklaşan seçim ortamıyla ilgili hem kaygı duyması hem de basiretle bu şiddet ortamının ortadan kalkması için çaba sarf etmesi lazım. Maalesef her alana bu sirayet etti. Bildiğiniz gibi daha önce de Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Özdağ’a cuma namazına giderken fiili saldırı olmuş ve böyle hayati tehlike atlatmıştı. Maalesef saldırganlar bir hafta gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldılar. Bir siyasi partinin yayın organında görev aldılar.

“TBMM’Yİ ŞİDDETTEN UZAK TUTUN”

Şiddet olaylarını bir kere ödüllendirirseniz bu şiddet olaylarının önünü almak imkansız hale gelir. Bugün de üzücü olan hususlardan biri şu ki hep beraber bu şiddet olayı karşısında tutum almamız gerekirken, bu şiddet olaylarının engellenesi için ortak tavır sergilenmesi gerekirken, yaşanan olay sonrasında yapılan bazı açıklamalar da bizi derinden üzüntüye sevk etti. Her şeyden önce bu olaya sebep olan milletvekilinin en azından insani gerekçelerle özür dilemesi gerekir. ‘Ben özür dilemeyeceğim’ demesi, gerekçe ne olursa olsun, bütün iktidar mensuplarına şu uyarıda bulunmak istiyorum: TBMM’yi şiddetten uzak tutun. Topluma şiddet kültürünü yaymayın. Bugün yaşanan bu olaydan ders alarak TBMM oturumlarının soğukkanlılıkla, basiretle ve karşılıklı nezaket kuralları içerisinde yapılmasına özen göstermek lazım.

“ÜMİT EDERİM Kİ BÜTÜN İLGİLİ YETKİLİLER, MERCİLER BUNDAN GEREKLİ DERSLERİ ÇIKARIRLAR”

Hüseyin Örs’e bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Sayın Akşener’e ve İYİ Parti camiasına da geçmiş olsun diyorum. Ümit ederim ki bütün ilgili yetkililer, merciler bundan gerekli dersleri çıkarırlar. Bir daha böyle bir olayın cereyan etmemesi için de her türlü tedbiri, gerekli ceza müeyyidesi söz konusuysa da Meclis’in kendi içinde tartışması ve netliğe kavuşturması lazım.”