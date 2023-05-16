Ahmet Davutoğlu: Tüm ıslak imzalı tutanaklar tek tek yeniden sisteme girilmeli

Ahmet Davutoğlu, sandık bilgilerinin YSK sistemine yanlış girildiği iddiaları hakkında "Gerekirse tüm ıslak imzalı tutanaklar tek tek yeniden sisteme girilmeli" dedi.

Ahmet Davutoğlu: Tüm ıslak imzalı tutanaklar tek tek yeniden sisteme girilmeli

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sandık bilgilerinin YSK sistemine yanlış girildiği ve kaydırma yapıldığı iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.

Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gerekirse tüm ıslak imzalı tutanaklar tek tek yeniden sisteme girilmeli” ifadelerini kullandı.

“HİÇ KİMSE TEK BİR OYU ZİYAN EDEMEZ!”

Davutoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"YSK'yla ilgili ortaya saçılan iddialar çok vahim. Bu iddialar maddi hata denilerek geçiştirilemez. Gerekirse tüm ıslak imzalı tutanaklar tek tek yeniden sisteme girilmeli. Her bir oy kutsaldır, hiç kimse bir tek oyu ziyan edemez!"

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