Davutoğlu: Altılı Masa ortak adayda anlaştı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu ve sorularını yanıtladı. Davutoğlu, cumhurbaşkanı adayına ilişkin "Şu andan itibaren cumhurbaşkanı ismini konuşmanın vakti geldi. Ortak cumhurbaşkanı adayı için mutabakat kesinlikle var. Tek aday çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Tek aday çıkaracaklarını kaydeden Davutoğlu, "Oyunun kurallarını koyduk, şu andan itibaren cumhurbaşkanı ismini konuşmanın tam vakti geldi. Dün isim konuşmadık ama süreci konuştuk" dedi.

Davutoğlu, cumhurbaşkanlığı adayı belirleme süreci ve sonrası için önemli değerlendirmelerde bulundu.

"SONUNDA ÇÖZÜYORUZ MESELEYİ"

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçlerinin içinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. Genel başkanlar, cumhurbaşkanı kadar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak. Bu büyük bir teminat. 6 tane birbirine benzemez insan diyorlar. Bu ülkeyi birbirlerinin hassasiyetlerini görerek yönetecekler.

Biz bir karar alırken CHP'nin hassasiyetlerini gözeteceğiz, Kılıçdaroğlu karar alırken muhafazakar kesimin hassasiyetlerini gözetecek. Bir süre sonra bir kültür oluşacak. Toplantıda açık yüreklilikle konuşuyoruz, sonunda çözüyoruz meseleyi."

"HERKES ZİHNİNDEKİ HER ŞEYİ MASAYA KOYDU"

"Köklü bir şeyin içinden gelen akımlar bir araya geliyor masa etrafında, dün 10 saate yakın birlikteydik. Karşılıklı çok samimi diyaloglar oldu. Neler yansıdı dışarıya bilemiyorum. Önemli olan burada açık yürekli konuşabilmek. Ne yaptık bir yıl içinde onun muhasebesini yaptık başlangıçta. Herkes zihnindeki her şeyi masaya koydu. Bir yıl önce neredeydik, şu anda neredeyiz, nereye gidiyoruz. Bir yıl bitmiş oldu. Altılı masa olmasaydı ne olacaktı? Bir tarafta baskılarıyla, medya amborgasıyla, sokak cinayetleriyle, estirdiği terörle bir iktidar var. Diğer tarafta dağınık bir muhalefet tablosu... Bu iyi mi olurdu? Herkese tek tek uğraşıp, bir yerlere mahkum edecek. Birine 'CeHaPe zihniyeti' diyecek, bize 'Hain' diyecek... Böyle bir tablodan bir umut ışığı doğdu, psikolojik bir iklim değişikliği yarattı bu masa. Bu değişim beni umutlu kılıyor. Dün bile bizim toplantı öncesi beni heyecanla arayanlar 'Masayı bir arada tutabilecek misiniz?' diyor. Niye bu kadar telaşlanıyorsunuz? Problem yok değil, olacak ama sıkıntılar aşılmak için vardır."

"TEK ADAY ÇIKARACAĞIZ"

Davutoğlu ayrıca tek aday-çoklu aday tartışmalarına da son verecek nitelikte bir açıklamaya imza attı. Masanın tek aday çıkaracağını Davutoğlu şu sözlerle vurguladı:

"Ortak cumhurbaşkanı adayı için mutabakat kesinlikle var. Tek aday çıkaracağız. Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun şunu bilecek, 6 genel başkan da aynı imza yetkisine sahip olacak, karar süreçlerinde eşit olacak. Biri diğerinden bir adım önde olmayacak. Cumhurbaşkanı bir anlamda eşitler arasında bir ilk olacak. Mutlak yetki sahibi olmayacak."

"ŞU ANDAN İTİBAREN CUMHURBAŞKANI İSMİNİ KONUŞMANIN VAKTİ GELDİ"

Davutoğlu'nun değindiği bir diğer önemli nokta da altılı masada adaylık konuşmalarının başlaması oldu. Toplantıda konunun gündeme geldiğini belirten Davutoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanı kim olursa olsun oyunun kurallarını koyduk. Şu andan itibaren cumhurbaşkanı ismini konuşmanın vakti geldi. Dün isim konuşmadık ama süreci konuştuk. Hiç isim gündeme gelmedi ama istişare süreci başladı. Cumhurbaşkanı adayıyla Meclis'te nasıl bir ittifak sistemiyle gideceğimizin eş zamanlı konuşulması lazım. Bu sefer cumhurbaşkanlığını kazanır ama Meclis'i kazanamazsanız o zaman cumhurbaşkanına bu dünyayı dar ederler AKP ve MHP. İnşallah ikisini de kazanacağız."