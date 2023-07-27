Ahmet Davutoğlu’ndan Akbelen tepkisi: Hiç mi vicdanınız sızlamıyor

Akbelen Ormanı’na açılmak istenen maden sahasına karşı Muğla İkizköy’deki köylülerin direnişi 2 yıldır sürüyor. Ormanlık alandaki ağaçların kesim işleminin başlamasının ardından eylem yapan köylülerin doğayı koruma mücadelesi sadece Türkiye'nin değil dünyanın da gündemine oturdu.

Yaşlı bir vatandaşın ağaca sarılarak kesimi durdurma çabası ile ikonik hale gelen Akbelen Direnişi'ne Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da destek verdi.

"YANDAŞ MÜTEAHHİTLER KAR EDECEK DİYE DOĞANIN KATLİNE NASIL İZİN VERİRSİNİZ?"

Muğla Akbelen Ormanı'ndaki ağaç kıyımına tepki gösteren Davutoğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Hiç mi vicdanınız sızlamıyor, yandaş müteahhitler daha fazla kar edecek diye doğanın katline nasıl izin verirsiniz?" dedi.

Akbelen'e giderek ağaçlar kesilmesin diye nöbet tutan vatandaşlarla bir araya gelen Davutoğlu, video paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Akbelen’de ağaçları keserken hiç mi vicdanınız sızlamıyor, yandaş müteahhitler daha fazla kar edecek diye doğanın katline nasıl izin verirsiniz? Dün olduğu gibi bugün de Akbelen’de kardeşlerimizin haklı mücadelesinde yanındayız."