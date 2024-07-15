Ahmet Davutoğlu'ndan Suriye çıkışı: Bana karşı darbe yapıldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, EkolTV'de Armağan Çağlayan'ın konuğu oldu. Davutoğlu, canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Suriye politikasına yönelik sıkça eleştirilerle gündeme gelen Davutoğlu, o günlere ilişkin konuştu.

"CUMA NAMAZINI ŞAM'DA KILACAĞIM" SÖZÜ KİME AİT?

Davutoğlu'na Suriye politikasıyla ilgili gündeme oturan "Cuma namazını Şam'da kılacağım" cümlesinin kendisine ait olup olmadığı soruldu.

Söz konusu cümlenin kendisine ait olmadığını belirten Davutoğlu, "Erdoğan'a ait bir cümle. Bana saldırmak kolay" diyerek tepki gösterdi ve 8 yıldır görevde bulunmadığını ekledi.

"Cuma namazını Şam'da kılacağım" sözü, Suriye ile meydana gelen krizin başlarında gündeme bomba gibi düşmüştü. Davutoğlu Şam açıklamasının kendisine ait olduğu iddiasıyla ilgili olarak, "Milyon kez söyledim. Bu bana ait bir cümle değil. Erdoğan'a ait bir cümle. Bana saldırmak kolay. 8 yıldır görevde değilim ben" dedi.

"BANA KARŞI DARBE YAPILDI"

Ahmet Davutoğlu, canlı yayında vize sorunuyla ilgili konuştu. Kendisine darbe yapıldığını söyleyen Davutoğlu, sorunun başlangıç tarihi olarak 12 Eylül darbesini işaret etti.

Açıklamasında, "Türkiye'deki vize sorunlarının başlangıç noktası 12 Eylül darbesidir" diyen Davutoğlu, "12 Eylül darbesine kadar Avrupa'ya vize yoktu" diye konuştu.

12 Eylül rejiminde Türkiye'den bazı kişilerin kaçacağı düşüncesiyle Avrupa ülkelerinden Türkler için vize şartı istenildiğini belirten Davutoğlu, "Haziran 2016'da serbest vizeye geçilecekti. Eğer bana karşı darbe yapılmamış olsaydı 30 Haziran'da Türk vatandaşlar Avrupa'ya vizesiz gidilecekti" dedi.

'ERDOĞAN DOĞRU ADIM ATTI'

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesini değerlendiren Davutoğlu, söz konusu görüşmeyi "Doğru bir adım" olarak niteledi. Davutoğlu, kendisinin de davet edildiği tekdirde daveti reddetmeyeceğini ekledi.

