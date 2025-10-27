TBMM'nin geçen yılki açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Partililerin elini sıkması ile yeni İmralı süreci başlamıştı.

Bu yılki yeni yasama yılının açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'e gelmesini CHP-TİP-EMEP dışında hiçbir parti boykot etmedi. AKP-MHP dışında Meclis'te bulunan tüm partiler Erdoğan'ı karşılayıp açılış töreni bittikten sonra verdiği resepsiyona katıldı.

O resepsiyonda Erdoğan ile verilen pozlar günler boyunca tartışıldı. Tartışılan isimlerden birisi de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oldu.

TBMM'nin açılışından sonra gerçekleşen resepsiyondan

Ahmet Davutoğlu bu sabah NOW TV'de İlker Karagöz'ün konuğu oldu.

DAVUTOĞLU YARDIMCILIK GÖREVİNİ KABUL EDER Mİ?

Ahmet Davutoğlu'na “Cumhurbaşkanı Yardımcılığı göreve gelirse yanıtınız ne olur?” sorusu yöneltildi.

Davutoğlu ise “Bana denirse ki, 'Devlet darda, ülke ekonomisi iflas noktasında, gelin şu devleti restore edelim.' Hiç tereddüt etmem” yanıtını verdi.

Davutoğlu’nun “Bu devleti de benim kadar kılcal damarlarına kadar tanıyan belki bir Cumhurbaşkanı vardır, ikincisi de benimdir. Bunu herkes bilir. Dolayısıyla göreve böyle bakarım, bir vatan görevi gibi yaparım” sözleri dikkat çekti.

ARŞİV AÇILDI VE 'BOŞ ÇUVAL' ÇIKTI

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nun Erdoğan’ın resepsiyonuna katılması ve ardından hükümette görev almayı kabul edebileceği açıklamalarının ardından arşiv açıldı.

Davutoğlu’nun parti kurmasının ardından Erdoğan’la karşılık sert sözler söylenmişti.

Erdoğan 2019'da parti genel merkezinde milletvekilleriyle kahvaltıda buluşmuş ve Davutoğlu için “boş çuval” benzetmesini şöyle yapmıştı:

“AK Parti istikamet partisidir. Bu, halkın ve hakkın istikametidir. Biz bu istikamette devam ediyoruz. Bu istikameti şaşıranlar oldu. Rüyalara dalanlar, mühendislik hesaplarıyla konum bulmaya çalışanlar, AK Parti'nin gölgesini kendi gölgesi sananlar içi boş çuval gibi devrilecektir.”

'DOLGU MALZEMELİĞİNE RAZI OLDULAR'

Erdoğan 20232 seçimleri öncesinde Ankara’daki bir açılış töreninde ise Davutoğlu’nu işaret ederek “Geçmişte CHP'ye yöneltmedik itham bırakmayanlar, Kılıçdaroğlu'nun eteğine dört elle sarıldılar. Bizi beğenmeyip ayrı parti kuranlar 7'li masanın dolgu malzemeliğine razı oldular” demişti.

'SİZ BU DAVAYA İHANET ETTİNİZ'

Erdoğan’ın yanı sıra Davutoğlu da Erdoğan için sert sözler kullanmıştı.

Davutoğlu 2019 yılındaki konuşmasında Erdoğan’ın vefasızlığını şöyle vurgulamıştı:

“Türkiye’nin getirildiği yer, nepotizmin, her türlü yolsuzluk, şatafatın yaygın olduğu, millet ekonomik krizden ıstırap çekerken bunu görmeyen bir anlayışın yerleştiği yerde olmaz. Her gün kapıma insanlar gelip size oy vermiştik neden bıraktınız ülke neden bu halde diye sorduklarında benim sözüm olmadı. Eğer bu kötü gidişatla ilgili yaptığım manifesto sonrasında oturup konuşma imkânı olsaydı yine susabilirdik. 3.5 yılda ayrı ayrı 5 tane rapor sundum. Bunların gereği yapılsaydı yine sesimiz çıkmazdı. Biz ayrılmadık o bizi ayırdı. Milletimiz bunu görmeli. Biz ihraç talebiyle sevk edildik. Tarihte ilk defa. Bunu yapanlar vefadan bahsedebilirler mi?”

Davutoğlu 2022 yılında ise İzmir Tabip Odası'nı ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hekimlere yönelik “Giderlerse gitsinler” sözlerine karşılık “Ahlakın onurun bittiği yer orası. Kimsenin kimseye bunu deme hakkı yok. Hepimizin hakkı aynı” demişti.

Davutoğlu 2023 yılında Konya’da düzenlediği basın toplantısında ise “Siz bu davaya ihanet ettiniz” diyerek Erdoğan’a yüklenmişti.