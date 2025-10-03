Ahmet Davutoğlu gündem olan fotoğrafa bakın ne yanıt verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEVA Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile yan yana geldiği resepsiyon konuşulmaya devam ediyor. Erdoğan yanında çok mutlu olduğu görülen ve eleştiri yağan "Altılı masa" üyelerinden Ahmet Davutoğlu'nun açıklaması dikkat çekti.

Ahmet Davutoğlu, Erdoğan ile yan yana geldiği fotoğraf karesindeki, eleştiri yağan tebessümüne hadisle yanıt vererek dikkat çeken "Hz. Peygamberimiz, 'tebessüm sadakadır' der. Ben bulunduğum yerde tebessüm ederim, davet edildiğim bir yerde surat asmanın alemi nedir?" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyayı suçlayan Davutoğlu, tek bir kare üzerinden siyasi süreci yorumlamanın ise yanlış olduğunu savundu.

SOSYAL MEDYAYI SUÇLADI

Davutoğlu "Şimdi sosyal medyanın gelişmesiyle daha da yaygınlık kazanan bir hastalık var. Anlık resimlerle dünyayı yorumlamak. Bir uluslararası ilişkiler uzmanının en büyük hatası anlık resimlerle yorum yapmasıdır." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un daveti üzerine salona girdiğini belirten Davutoğlu, yaptığının insani bir gereklilik olduğunu söyledi.

"CUMHURBAŞKANI HERHANGİ BİR İNSAN DEĞİL"

"Ben 400 yıllık misafirhanesi olan bir ailenin çocuğuyum. Beni kim davet ederse etsin icabet ederim. Bu Türkmen Obası'nın kültürüdür." diyen Davutoğlu'nun "Sayın Cumhurbaşkanı da herhangi bir insan değil. Davete icabetle salona girdim... İnsani şeyler konuştuk." ifadeleri dikkat çekti.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi ve Gelecek Partisi bir araya gelerek (Altılı Masa) Millet İttifakı olarak seçime girmişti.

ALTILI MASA NEDİR?

