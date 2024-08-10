Ahmet Ercan Akdeniz depremleri sonrası uyardı: Yalnızca o konuya dikkat çekti

Akdeniz bölgesi, 9 Ağustos'ta bir dizi sismik hareketlilikle sarsıldı. Sabah saatlerinde, yerel saatle 11.23'te, denizin altında 6.47 kilometre derinlikte 4.9 şiddetinde bir sarsıntı kaydedildi. Bu olayı takiben, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında, öğle saatlerinde 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde iki ayrı sarsıntı daha meydana geldi. Söz konusu sismik aktiviteler, Helen-Kıbrıs yayının Plini-Strabo hendeği boyunca gerçekleşti.

Akşamüstü saat 18:30'da ise, Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde ve 10.07 kilometre derinlikte bir başka deprem daha tespit edildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, bu depremlerin ardı ardına gelmesinin vatandaşlar arasında endişeye neden olduğu belirtildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yaşanan bu doğal olaylarla ilgili olarak sosyal medya üzerinden bir dizi değerlendirme ve açıklamada bulundu.

ERCAN'IN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

"Afrika’nın Ege Yayı boyunca kaktırma hızı artmış, depremler Girit-Rodos-Fethiye kuşağında, ayrıca Teke Yarımadasından Çanakkale’ye dek depreşmeler yeri kırmayı zorlamaktadır. Depremler olacaktır. Ancak İvedi bir uyarı için veri yok. Sağlam yerde sağlam yapı güvencedir."