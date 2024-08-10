Ahmet Ercan Akdeniz depremleri sonrası uyardı: Yalnızca o konuya dikkat çekti

Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Ercan Akdeniz depremleri sonrası uyardı: Yalnızca o konuya dikkat çekti

Akdeniz bölgesinde yaşanan sıralı depremler, halk arasında kaygıya sebep oluyor. Jeoloji Profesörü Dr. Övgün Ahmet Ercan, bölgedeki yapıların dayanıklılığı konusunda uyarılarda bulunarak, "sağlam yapı" öneminin altını çizdi.

Akdeniz bölgesi, 9 Ağustos'ta bir dizi sismik hareketlilikle sarsıldı. Sabah saatlerinde, yerel saatle 11.23'te, denizin altında 6.47 kilometre derinlikte 4.9 şiddetinde bir sarsıntı kaydedildi. Bu olayı takiben, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında, öğle saatlerinde 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde iki ayrı sarsıntı daha meydana geldi. Söz konusu sismik aktiviteler, Helen-Kıbrıs yayının Plini-Strabo hendeği boyunca gerçekleşti.

malatyadaki-56lik-deprem-sonrasi-ahmet-ercandan-ilk-aciklama-surecek-uxap.jpg

Akşamüstü saat 18:30'da ise, Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde ve 10.07 kilometre derinlikte bir başka deprem daha tespit edildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, bu depremlerin ardı ardına gelmesinin vatandaşlar arasında endişeye neden olduğu belirtildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yaşanan bu doğal olaylarla ilgili olarak sosyal medya üzerinden bir dizi değerlendirme ve açıklamada bulundu.

ERCAN'IN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

"Afrika’nın Ege Yayı boyunca kaktırma hızı artmış, depremler Girit-Rodos-Fethiye kuşağında, ayrıca Teke Yarımadasından Çanakkale’ye dek depreşmeler yeri kırmayı zorlamaktadır. Depremler olacaktır. Ancak İvedi bir uyarı için veri yok. Sağlam yerde sağlam yapı güvencedir."

İlgili Haberler
Bülent Arınç'tan Numan Kurtulmuş'a Can Atalay çağrısı
Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan uçak düştü
Domatesi yere döken işletmeciye rekor ceza
İsrail'den bir üst düzey Hamas yetkilisine daha suikast
Ölümden saniyelerle kurtuldu. Hatay'da kontrolsüz yıkım paniği
Hande Yener'i çıldırtan yorum. Verdiği cevapla yerin dibini soktu
Geleceğin yeni inşaat modeli. Karbonsuz yeşil binalar yolda
Danla Bilic daha fazla dayanamadı CHP’ye çıkıştı. Artık elinizi masaya vurun
Son Haberler
Mahfi Eğilmez yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı: 'Ne siz sorun ne ben söyleyeyim' Ekonomi
Mahfi Eğilmez yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı: 'Ne siz sorun ne ben söyleyeyim'
Doğal gaza zam yolda. Piyasalar altüst oldu Ekonomi
Doğal gaza zam yolda. Piyasalar altüst oldu
Teknedeki buzlukta cesedi bulunmuştu! Cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı Gündem
Teknedeki buzlukta cesedi bulunmuştu! Cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Okan Buruk: Galatasaray'ı karıştırmaya çalışıyorlar Spor
Okan Buruk: Galatasaray'ı karıştırmaya çalışıyorlar
Altında yeni gelişme. Kilogram başına 2 milyon 646 bin TL oldu Ekonomi
Altında yeni gelişme. Kilogram başına 2 milyon 646 bin TL oldu
Yayın günü belli olan diziler Yazarlar
Yayın günü belli olan diziler