Ahmet Ercan bu sözlerle uyardı! 'Beklenen depremin alıştırması, 22 kat büyük olacak'

Övgün Ahmet Ercan, "M6,2’lik deprem Trakya kolunda beklenen M7,0-M7,2’nin bir uyarısı ya da alıştırmasıdır, sarsıntısı da 22 kat büyük olacaktır" dedi.

Dün saat12.49'da Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Başta İstanbul olmak üzere tüm Marmara'da korku yaratan depremin ardından Deprem, çok sayıda artçı deprem hissedildi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya üzerinden yaptığı bilgilendirmede "M6,2’lik deprem Trakya kolunda beklenen M7,0-M7,2’nin bir uyarısı ya da alıştırmasıdır. Büyük depremin odağı tam bu konumda 7 ile 13 km derinde olacak, sarsıntısı da 22 kat büyük olacaktır. Kuzey Anadolu Kırığı sağ atımla kırışacak, düşüntüsü 1,5 dolayında gerçekleşecektir.

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Çalışmalarım büyük deprem için henüz erken olduğu, 2045 ile 2075 arası olması beklenmektedir. Eviniz sağlam yerde, dayanıklı ise dikme ile kirişlerde çatlak, kırık yoksa kullanabilirsiniz." dedi.