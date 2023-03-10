Depreme en dayanıksız stadı Ahmet Ercan açıkladı. 3 büyüklerden hangi takımın taraftarı tehlikede

Türkiye'yi derinden etkileyen depremler sonrasında, deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul'daki stadyumların deprem risk durumunu değerlendirdi.
EN RİSKLİ STAT FENERBAHÇE'NİN
343 Digital YouTube kanalına konuk olan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nun en riskli stat olduğunu açıkladı.
''DEPREM AÇISINDAN ÇOK KÖTÜ''
''Fenerbahçe Ülker Stadyumu deprem açısından çok kötü. 1999 depreminde, 'Fenerbahçeliler maçlarını bundan sonra Ali Sami Yen'de oynasınlar' dedim, abartarak söyledim bunu. Ali Şen aradı, başkanlığı yeni bırakmıştı. 'Hocam niye dedin bunu?' dedi bana. 'Sizin stadın yeri çok kötü. Ne yapacağız?' deyince, 'Bir çalışma yapıp karar vermek lazım' dedi. Bana, 'Hemen yap hocam' deyince, 'Kulübün başı var, Aziz Yıldırım derse yaparız' dedim kendisine.''
''BEŞİKTAŞ STADI FARKLI BİR YERE YAPILABİLİRDİ''
Beşiktaş stadına 'orta kötü' notu veren Ercan şu ifadeleri kullandı;
''Dere ağzı bir yerde. Genellikle gevşek birimlerin bulunduğu bir kesim. Yeniden aynı yere yaptılar. Hiç uygun görmedim. Ne kadar kazıdılar bilmiyorum, ana kayaya oturttular mı, oturtmadılar mı bilmiyorum. Yeşil sahayı aşağı indirdiler sanıyorum. Eğer tribünleri ana kayaya oturtturdularsa sorun yok. Ama eski tribünler bulunduğu yerde duruyor. Eski Açık'ın olduğu yerde bir çekince olabilir.''
''GALATASARAY STADI ÇOK SAĞLAM''
Galatasaray'ın stadı hakkında konuşan Ahmet Ercan ''Çok sağlam. Galatasaray, daha önce Mecidiyeköy'de, Ali Sami Yen'deydi, orası çok sağlamdı. Sonra yerini değiştirmek istediler, yeni seçtikleri yer de yine çok sağlam.'' dedi.
İşte Övgün Ahmet Ercan'ın Türkiye'deki statlara verdiği notlar;
Atatürk Olimpiyat Stadyumu - Sağlam
Beşiktaş Vodafone Park - Orta kötü
Fenerbahçe Ülker Stadyumu - Çok kötü
Galatasaray Nef Stadyumu - Çok sağlam
Başakşehir Fatih Terim Stadı - Çok sağlam
Trabzon Şenol Güneş Stadyumu - İyi değil
Altay Alsancak Stadyumu - Orta
Göztepe Gürsel Aksel Stadı - İyi
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı - İyi
Yeni Adana Stadyumu - Orta kötü
Kayseri Kadir Has Stadyumu - İyi
Konya Stadyumu - İyi
Gaziantep Stadyumu - İyi
Alanya Stadı - Çok iyi
Antalya Stadı - Çok iyi
Sivas 4 Eylül - Çok iyi
Hatay Stadı - Çok kötü
Ankara Eryaman Stadyumu - İyi
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İyi
Giresun Stadyumu - Orta iyi
Samsun 19 Mayıs Stadyumu - Orta