Depreme en dayanıksız stadı Ahmet Ercan açıkladı. 3 büyüklerden hangi takımın taraftarı tehlikede

Türkiye'yi derinden etkileyen depremler sonrasında, deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul'daki stadyumların deprem risk durumunu değerlendirdi.

EN RİSKLİ STAT FENERBAHÇE'NİN

343 Digital YouTube kanalına konuk olan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nun en riskli stat olduğunu açıkladı.

''DEPREM AÇISINDAN ÇOK KÖTÜ''

''Fenerbahçe Ülker Stadyumu deprem açısından çok kötü. 1999 depreminde, 'Fenerbahçeliler maçlarını bundan sonra Ali Sami Yen'de oynasınlar' dedim, abartarak söyledim bunu. Ali Şen aradı, başkanlığı yeni bırakmıştı. 'Hocam niye dedin bunu?' dedi bana. 'Sizin stadın yeri çok kötü. Ne yapacağız?' deyince, 'Bir çalışma yapıp karar vermek lazım' dedi. Bana, 'Hemen yap hocam' deyince, 'Kulübün başı var, Aziz Yıldırım derse yaparız' dedim kendisine.''

''BEŞİKTAŞ STADI FARKLI BİR YERE YAPILABİLİRDİ''

Beşiktaş stadına 'orta kötü' notu veren Ercan şu ifadeleri kullandı;

''Dere ağzı bir yerde. Genellikle gevşek birimlerin bulunduğu bir kesim. Yeniden aynı yere yaptılar. Hiç uygun görmedim. Ne kadar kazıdılar bilmiyorum, ana kayaya oturttular mı, oturtmadılar mı bilmiyorum. Yeşil sahayı aşağı indirdiler sanıyorum. Eğer tribünleri ana kayaya oturtturdularsa sorun yok. Ama eski tribünler bulunduğu yerde duruyor. Eski Açık'ın olduğu yerde bir çekince olabilir.''

''GALATASARAY STADI ÇOK SAĞLAM''

Galatasaray'ın stadı hakkında konuşan Ahmet Ercan ''Çok sağlam. Galatasaray, daha önce Mecidiyeköy'de, Ali Sami Yen'deydi, orası çok sağlamdı. Sonra yerini değiştirmek istediler, yeni seçtikleri yer de yine çok sağlam.'' dedi.

İşte Övgün Ahmet Ercan'ın Türkiye'deki statlara verdiği notlar;

Atatürk Olimpiyat Stadyumu - Sağlam

Beşiktaş Vodafone Park - Orta kötü

Fenerbahçe Ülker Stadyumu - Çok kötü

Galatasaray Nef Stadyumu - Çok sağlam

Başakşehir Fatih Terim Stadı - Çok sağlam

Trabzon Şenol Güneş Stadyumu - İyi değil

Altay Alsancak Stadyumu - Orta

Göztepe Gürsel Aksel Stadı - İyi

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı - İyi

Yeni Adana Stadyumu - Orta kötü

Kayseri Kadir Has Stadyumu - İyi

Konya Stadyumu - İyi

Gaziantep Stadyumu - İyi

Alanya Stadı - Çok iyi

Antalya Stadı - Çok iyi

Sivas 4 Eylül - Çok iyi

Hatay Stadı - Çok kötü

Ankara Eryaman Stadyumu - İyi

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İyi

Giresun Stadyumu - Orta iyi

Samsun 19 Mayıs Stadyumu - Orta