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Ahmet Ercan son kez uyardı: Devlet büyükleri, bürokratlar, YÖK Başkanı bunu hemen yapın

Prof. Dr. Ahmet Ercan katıldığı bir programda yöneticileri ve YÖK Başkanı’nı uyararak jeofizik derslerinin öneminden bahsetti. Ercan, acilen her inşaat fakültesi bölümünde jeofizik dersi verilmesi konusunda herkesi uyardı.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 10:54
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Ahmet Ercan devlet büyüklerini ve YÖK Başkanını uyardı

Ahmet Ercan son kez uyardı: Devlet büyükleri, bürokratlar, YÖK Başkanı bunu hemen yapın
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Ülkemizde yaşanan depremlerden sonra bilgilerine sıkça başvurulan Jeofizik Profesörü Övgün Ahmet Ercan tüm yetkilileri uyardı. Katıldığı bir programda jeofizik dersinin öneminden bahseden Ercan, çok sert uyarılarda bulundu. Ercan programda;

‘‘ARTIK YETER BE’’

‘’Bizi dinleyen devlet büyükleri, bürokratlar, YÖK’ün başkanı. Lütfen bunu hemen yapın. Artık yeter be. Yeter be! Yani bizim yazgımız mıdır, bu zavallı insanların yazgısı mıdır göçük altında insanların kalması?''

‘‘İNŞAAT BÖLÜMLERİNE MUTLAKA JEOFİZİK DERSİ AÇIN’’

‘‘Bugünden tezi yok her fakültenin inşaat bölümüne mutlaka jeofizik dersi açın. Bu insanlar dalga yayılımı nasıl olur, yerin büyütmesi nasıl olur, rezonans nedir? Bunları bilmesi gerekiyor. Olacak iş mi? Bir bilim dalı, kendi alanında yükselmiş ama öbür bilim dalı böyle kalmış. Olabilir mi bu ya? Bir inşaat mühendisiyle bir jeofizik mühendisi anlaşamıyor konuştukları zaman. Çünkü jeofizik mühendisi bütün verileri topluyor ama inşaat mühendisi onları kullanmıyor’’ dedi.

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