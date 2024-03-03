Ahmet Ercan İBB seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra seçim ikliminden bir türlü kurtulamayan Türkiye, bu sefer Mart ayının sonunda yapılacak olan yerel seçimler için nefesini tutmuş durumda.

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler ile beraber bulundukları il ve ilçe yönetimini tayin edecek olan Türk halkının gözü kulağı 20 milyona yakın nüfusu ile İstanbul seçimlerinin sonucuna odaklanmış durumda. 2019 yılında seçimleri kazanarak İBB Başkanlığı koltuğuna oturan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun karşındaki en güçlü rakip olarak AKP/Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum olarak gösterildi.

İki aday ve mensup oldukları siyasi partiler sokak sokak gezerek adaylarına oy isteyerek seçim çalışmalarına devam ediyor.

Seçim çalışmalarında iki adayında ortak vaatlerinden birisi ve en önemlisi ise İstanbul’u etkileyecek olan olası Marmara depremi..

DEPREM BİLİMCİ AHMET ERCAN OYUNUN RENGİNİ AÇIKLADI

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan bu sabah sosyal medya hesabından İstanbul’da hangi adaya oy vereceğini açıkladı.

“İMAMOĞLU’NU DESTEKLİYORUM”

Prof. Dr. Ahmet Ercan İBB seçimlerinden CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini şu şekilde açıkladı:

“İstanbul'da Sayın EKREM İMAMOĞLU'nu destekliyorum.”