Ahmet Ercan Malatya depremini değerlendirdi! "Yeni Kahramanmaraşlar olmasın"

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Ahmet Ercan Malatya depremini değerlendirdi! "Yeni Kahramanmaraşlar olmasın"

Akçadağ, Malatya'da sabah saatlerinde 4.4 şiddetinde bir yer sarsıntısı kaydedildi. Deprem, bölge halkı arasında kısa süreli bir endişeye neden oldu. Sismoloji uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremin ardından önemli açıklamada bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) bildirdiğine göre, Malatya ilinin Akçadağ bölgesinde yerel saat ile 20.24'te 4.4 şiddetinde bir yer sarsıntısı kayıt altına alındı. Depremin odak noktasının yer kabuğunun yaklaşık 7 kilometre altında olduğu tespit edildi. Malatya genelinde meydana gelen bu doğal olayın herhangi bir zarara yol açmadığı, ancak bazı bireylerin yaşanan sarsıntı karşısında telaşa kapılarak dışarı çıktıkları gözlemlendi.

PROF. DR. ÖVGÜN AHMET ERCAN'DAN UYARI

Ercan açıklamasında "2023'de olan Onbiril depremi artık sönüşe geçti. Sönüş evresinde M5,5'dan küçük yıkımsız depremlerin olması olağandır. Çok hızlı bir biçimde yapılan deprem konutları yaraları bir ölçüde dindirecektir. Depremin TC'ye çıkışı 130 milyar dolar dolayındadır. Yeni K.Maraşlar olmasın." dedi.

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