Ahmet Ercan bu sefer hiç akıllara gelmeyen yer için deprem uyarısı yaptı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından artçı sarsıntılar da, uzmanların uyarıları da devam ederken, Jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan dikkati Ölü Deniz Fay kırığına çekti.

"EVİNİZİ YIKAN KIRIK DEĞİL SARSIM DALGALARIDIR"

Ercan, Ölüdeniz kırığı üzerindeki olası bir depremin Türkiye'nin güneyini de etkileyeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ölüdeniz kırığı üzerinde büyük deprem Beyrut ile Şam arasında, kırık demetlerinin birleştiği Safed kuzeyinde gerçekleşmesi beklenir. Böyle bir deprem Türkiye güneyini de etkiler.

Depremde gerginliğin boşaldığı yere iç odak, yüzey izdüşümüne dış odak denir. Yeri yırtmasına kırık(fay) denir. Kırık boyunca en büyük ivme (vuruş) oluşur. Evinizi yıkan kırık değil, odaktan çıkan sarsım dalgalarıdır. Kırıktan değil, odaktan uzaktaysanız az etkilenirsiniz."



"EĞİTİM KURUMLARI ÇÖKMESİN"

Ercan, Hatay'daki Mustafa Kemal Üniversitesi ile ilgili ise şunları yazdı:

"Eğitim kurumları çökmesin. Hatay M. Kemal Üniversitesinin bazı bölümleri geçici komşu üniversitelere taşınsın, ötekileri ise baraklarda geçici eğitim sürdürülsün. Ülkede üniversite kapanması demek, bilimi öldürmek demektir. Geleceğimizi karanlığa sokmayalım."

