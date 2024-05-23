Ahmet Ercan'dan 6 yer için korkutan uyarı: En çekinceli kolunu açıkladı

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, son günlerde Bursa ve Balıkesir'de oluşabilecek deprem tehlikesine işaret etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kuzey Anadolu Kırığı'nın en etkin kollarını açıklayan Ercan, en çekinceli bölümünün ise Kaynaşlı-Düzce-Akyazı-Adapazarı-Sapanca olduğunu dile getirdi.

Kuzey Anadolu Kırığı'nın en etkin kolu ise Ercan'a göre; Kuzey (Marmara), sonra Güney (Bursa-Manyas) ve İzmit-Gemlik-Bandırma orta kolu oldu.

Ercan, söz konusu bölgelerde yer alan tarım ovalarının yapılaşmaya açılmaması gerektiğini de söyledi.

“Gerginlik doğudan batıya kaktırmayla birikir" diyen Ercan, sözlerine, "En çekinceli bölüm, tek kollu; Kaynaşlı-Düzce-Akyazı-Adapazarı-Sapanca’dır." ifadeleriyle devam etti.