Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı! 'Adalardaki yerleşim yerleri boşaltılmalı'

Ege Denizi'nde meydana gelen deprem fırtınasında sarsıntı sayısı 400'ü aşarken uzmanlar da durum değerlendirmesi yapıyor.

Yunanistan'ın acil durum ilan ettiği Ege depremlerinin ardından Prof. Dr. Ahmet Ercan, ikinci bir açıklama yaparak yanardağ patlamalarına dikkat çekti.

Daha önce bölgede yıkıcı bir depremin olmasının şaşırtıcı olmayacağını diye getiren Ahmet Ercan bu kez yanardağ patlaması belirtilerinin üçünün şimdiden gerçekleştiğine dikkat çekti.

"ÜÇ BELİRTİ ŞİMDİDEN GERÇEKLEŞTİ"

Jeofizik biliminde Yanardağ patlamalarının üç belirtisi olduğunu ve bunlardan üçünün gerçekleştiğini vurgulayan Ahmet Ercan yine de bir volkanik patlama olmayabileceğini ya da gecikmeli bir patlama beklenebileceğini söyledi.

"ADALARDAKİ YERLEŞİM YERLERİ BOŞALTILMALI"

Depremlerin odak derinliklerinin 1 ile 5 km olmasının yer sarsıntılarının yanardağ kökenli olduğunu gösterdiğini belirten Ahmet Ercan "Patlamayı deprem eşlik ederse M5 ile M7 dolayında üreyebilecek depremler Süpürtü dalgaları üretebilir. Bu dalgalar Ege Adaları, Mora, Girit, Pelepones, Türkiye Teke Yarımadamızın kıyı kuşağını etkileyebilir. Santorini ile yakın adalardaki yerleşimlerin boşaltılması, deniz ulaşımı ile balıkçılığın kısıtlanması gerekir." dedi.

JEOFİZİK biliminde Yanardağ patlamalarının üç belirtisi vardır.

1. Sığ deprem ike depremcik fırtınaları

2. Gaz çıkışları

3. Yerden gelen gürültüler

4. Yerin şişmesi



Santorini’de bunlardan üçü gerçekleşmiştir. Ancak, bu belirtiler olsa da patlama gerçekleşmeyebilir. Kimileyin,… pic.twitter.com/yZ4BXKzOpH — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) February 2, 2025