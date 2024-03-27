Ahmet Ercan'dan yapılaşma çıkışı: Artık İstanbullular yaşayan ölülerdir

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yaptığı açıklamaları ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Ercan, son olarak Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün, “İstanbul'da her an deprem olabilir” ifadesine tepki göstererek, "Siz böyle söyledikçe siyasetçiler ile müteahhitler sizin sözlerinizi kullanıp oy ile para devşiriyorlar. İnşaat ülkeye katma değer üretmeyen ölü yatırımdır. Yatırım sanayiye kaymalı" demişti.

"İSTANBUL YOK EDİLDİ"

Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda İstanbul’daki yapılaşmaya dikkat çekti.

Ercan, “Deprem olacak düttürüsü kullanılarak dilberim İstanbul yok edildi” dedi.

Ercan’ın paylaşımı şu şekilde:

"İSTANBUL'a km2 başına 3500 kişinin yığılması, sık, yüksek yapılarla boğulması; kente karşı işlenen suçtur. Deprem olacak düttürüsü kullanılarak dilberim İstanbul yok edildi. Artık İstanbullular yaşayan ölülerdir."