Ahmet Hakan, bu kez şaşırttı! "İfade özgürlüğü" dedi...

AKP’li eski vekil Ahmet Hamdi Çamlı’nın “Kanlı 1923 Darbesi” benzetmesine tepkiler çığ gibi büyürken, yandaş kalem Ahmet Hakan, tepkisini gösterirken, “Ya ifade özgürlüğü herkes için geçerli olsun. Ya da Ahmet Hamdi Çamlı, hukuk önünde bu yaptığının hesabını versin” sözleriyle şaşırttı.

CUMHURİYET’E “KANLI DARBE” DEDİ

Eski AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda “Kanlı 1923 Darbesi” sözleri büyük tepkilere neden olmuştu. Bir dönem “Yeliz” ismiyle sahte hesaplardan paylaşımlar yaptığı da ortaya çıkan Ahmet Hamdi Çamlı tüm tepkilere rağmen paylaşımını değiştirmeden sosyal medya platformlarında reklam vermesi ise dikkat çekti.

AKP’Lİ ESKİ VEKİL SERT ÇIKTI

Çamlı’nın sözlerine AKP’li eski vekil Hüseyin Kocabıyık’tan sert tepki gelmişti. Kocabıyık, “Bu densiz cahil durmuyor. Şimdi de cumhuriyetimize saldırıyor, cumhuriyete “kanlı darbe” filan diyor. Bu adamı ciddiye filan almıyorum ancak en başta ak partililer bilsin ki bu partide imtiyazlı olanlar kafalarının arkasında bu düşüncelerle yaşayanlardır” dedi.

ÇELİK’TEN “GÖZBEBEĞİMİZ” DEDİ

AKP Grup sözcüsü Ömer Çelik ise AKP’li eski vekilin ismin vermeden, “Türkiye Cumhuriyeti gözbebeğimizdir. Milletimizin tarih içindeki büyük yürüyüşünün bugünkü varlığı ve ismidir. Cumhuriyetimiz, milletimizin İstiklal Savaşı’mızda ortaya koyduğu hür yaşama irademizin tecellisidir. Cumhuriyetimizi Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak en büyük idealimizdir. Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır” sözlerini kullandı.

YANDAŞ YAZARDAN “İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ” ÇIKIŞI

Yandaş kalem Ahmet Hakan, Çamlı’nın sözlerini bugün köşe yazısında eleştirirken, söylediği bir söz ise yine şaşırttı. Hakan, “Ahmet Hamdi Çamlı, çok tartışmalı ve asla kabul edilemez bir paylaşım yaptı.Ya ifade özgürlüğü herkes için geçerli olsun.Ya da Ahmet Hamdi Çamlı, hukuk önünde bu yaptığının hesabını versin” ifadelerini kullandı.