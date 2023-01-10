Ahmet Hakan her seferinde gereğini yapan Abdülkadir Selvi'yi yalanladı : Hürriyet'te büyük olay

Deniz Baykal'ın oğlu Ataç Baykal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal ziyaretiyle ilgili perde arkasında yaşananları açıkladı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin görüşmeyle ilgili yazdığı perde arkası yazısının tamamını yalanlayan Ataç Baykal, o yalanlamayı Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a gönderdiği mektupla yaptı. Ahmet Hakan da kendi yazarı Selvi'nin yalanlandığı mektubu aynen yayınladı.

“GÖRÜŞMEYİ BABAM BAYKAL İSTEDİ”

Ataç Baykal, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a "Gazetenizde malum nedenlerle yazılan uydurma bir habere açıklık getirmek için yazıyorum size" diyerek mektup yazdı. Baykal, görüşmenin fotoğrafının Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine değil kendi isteği üzerine çekildiğini, babasının da buna onay verdiğini belirtti. Ataç Baykal, görüşmeyi Kılıçdaroğlu'nun istediği iddiası için de, "Kemal Bey’in ziyaretine Levent Gök ile birlikte ben de aracılık ettim çünkü babamın yapmayı özellikle istediği bir görüşmeydi" dedi. Ataç Baykal'ın Ahmet Hakan'a gönderdiği mektup şöyle:

“GAZETENİZDEKİ UYDURMA HABERE”

"Ahmet Bey merhabalar. Ben Ataç Baykal.

"Babam Deniz Baykal ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmeyle ilgili gazetenizde malum nedenlerle yazılan uydurma bir habere açıklık getirmek için yazıyorum size.

Kemal Bey’in ziyaretine Levent Gök ile birlikte ben de aracılık ettim çünkü babamın yapmayı özellikle istediği bir görüşmeydi."

“FOTOĞRAF ÇEKİLMESİNİ BEN İSTEDİM”

Fotoğraf çekilmesini sadece ben talep ettim ve bunun için de elbette babama sorarak onayını aldım, aksi düşünülemez zaten. Benden önce kimsenin fotoğraf çekelim diye bir talebi olmadı.

Son derece sıcak ve neşeli geçen bir görüşmede fotoğraf çekilmesine karşı çıkılması için nasıl bir gerekçe olabilir ki zaten.

“ANNEMİN DE ONAYIYLA O FOTOĞRAFI SEÇTİK”

Babamın yüz ifadesi rahatsızlığı nedeniyle sürekli ciddi, hatta sert. Fotoğraf çekildiği anda da önündeki acıbadem kurabiyesine odaklanmış.

Birkaç fotoğraf çektim. Kemal Bey’in yanında oturan annemin de onayıyla bu fotoğraf basın için seçildi.

“SEÇİM SÜRECİNDE GÖREV ALMAK İSTİYORUM”

Sizin de tespit ettiğiniz gibi çok olumlu ve babamı da çok mutlu eden bir görüşme oldu. Kendi ifadesiyle, ‘seçim sürecinde ben de görev almak istiyorum’ dedi.

Ayrıca Kemal Bey ayrılırken mutlaka iade-i ziyarette bulunma arzusunu da belirtti.

BAYKAL'IN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEĞİ TAMDIR

Bazı eski CHP’liler, AKP’nin himayesinde CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu karalama kampanyası yürütüyorlar. Bu kendi tercihleridir.

Ancak bunu son derece yakışıksız bir şekilde Deniz Baykal üzerinden yapma gayretini bıraksınlar artık. Deniz Baykal’ın CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’na desteği tamdır.

“ASLI BAYKAL İÇİN VEKİLLİK İSTEMEDİ”

Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum:

Deniz Baykal’ın kendisi veya ailesinden herhangi biri için Kemal Kılıçdaroğlu’ndan milletvekilliği talebinde bulunması akıl, mantık ve sağduyu ötesi bir iddiadır. Böyle bir iddiayı ortaya atan ya kötü niyetle yalan yazmaktadır ya da bunamıştır.

Teşekkürlerimle."

ABDULKADİR SELVİ NE YAZMIŞTI?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, geçen hafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'ı ziyaretinde yaşananlarla ilgili "Levent Gök, hatıra fotoğrafı alınmasını önerince Deniz Baykal istememiş. Zaten memnun olmadığı yüzünden belli. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu, fotoğraf çekilmesini istemiş. Hatta Ataç Baykal’ı işaret ederek, 'Çekiver' demiş. Fotoğrafı Ataç Baykal çekmiş" diye yazmıştı.