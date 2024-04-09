Ahmet Hakan kalçayı elleyen doktora sahip çıktı: Ne yani bademciklerine mi bakacaktı?

Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Hakan kalçayı elleyen doktora sahip çıktı: Ne yani bademciklerine mi bakacaktı?
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, kalça ameliyatı olmak için Türkiye’ye gelen İngiliz gazetecinin 'taciz' iddiasını köşesine taşıdı.

İngiliz gazete The Sun, Türkiye'den İngiltere'ye gelen bir estetik doktorunun, "Brazilian Lift" olarak bilinen kalça kaldırma operasyonu başta olmak üzere birçok estetik ameliyat işlemini indirimli fiyatlarla pazarlamak için İngiltere'de yaptıkları tanıtım gezilerinde "rahatsız edici" davranışlarda bulunduklarını iddia etti.

Kimliğini gizleyen İngiliz gazeteci, Londra'nın merkezinde Regent's Park'ta bulunan Holiday Inn otelinde düzenlenen Ekol Uluslararası Hastaneleri tanıtım gezisine katıldı.

OTEL ODASINDAKİ GÖRÜŞMEYİ KAYDETTİ

Otel odasındaki danışma anlarını kaydeden gazeteci, rahatsız olduğunu ve ameliyatın olası riskleri hakkında bilgilendirilmediğini söyledi. Kısıtlı İngilizceye sahip bir Türk doktorla görüştüğünü belirten gazeteci, 5 bin sterlinlik bir ameliyata ikna edilmek için baskı gördüğünü iddia etti.

The Sun gazetesi haberi, "Sağlık turizminin karanlık dünyasına ilişkin araştırmamız, bir Türk doktorun yasal boşluklardan yararlanarak İngiltere'deki tıbbi tanıtımlarda insanlara baskı yaptığını ortaya çıkardı" ifadesiyle servis etti.

İngiliz gazetecinin ‘taciz’ iddialarını köşesine taşıyan Ahmet Hakan’dan dikkat çeken bir yazı geldi.

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"TÜRKİYE’NİN SAĞLIK TURİZMİNİ KARALAMAYA ÇALIŞIYOR"

"Türkiye'nin sağlık turizmi atılımından rahatsız olan bir İngiliz gazeteci, Türkiye’yi karalayan bir habere imza atmış” diyen Ahmet Hakan, “Kalça aldırma ameliyatı olmak istediğini söyleyen kadın gazeteci, bir otel odasında Türk doktorla yaptığı görüşmeyi gizli kameraya kaydetmiş. Türk doktor, izin almadan bir anda kadının pantolonunu indirip kalçasını ellemiş” ifadelerini kullandı.

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“KALÇA YERİNE BADEMCİĞE Mİ BAKACAK, ÜFÜRÜYOR”

İngiliz gazetecinin iddialarının ‘üfürme’ olduğunu savunan Ahmet Hakan, “Ayrıca ne yani? Kalça aldırma ameliyatı olmak için doktorla buluşan birinin bademciklerine mi bakılacak?” diye yazdı

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