Ahmet Hakan olmayan darbeden hapse atılan paşalar için af istedi

28 Şubat davaları tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. Yargıtay’ın haklarındaki hükmü bozması sonrası 28 Şubat davası kapsamında 16 sanık yeniden yarılandığı bildirildi.

Son olarak duruşmada tanık olarak dinlenen dönemin Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Namık Kemal Zeybek, “Herhangi bir şekilde darbe söz konusu değildi ne klasik bir darbe ne de postmodern darbe” sözlerini kullanmıştı.

Bu süreçte Hürriyet’teki bugünkü köşesinde konuya değinen Gazeteci Ahmet Hakan, olmayan darbeden olarak bildirilen 28 Şubat’la ilgili hapse atılan paşalar için af istemesi dikkat çekti.

Ahmet Hakan yazısındaki ilgili kısmının başlığında, “Emekli paşaların affedilme zamanı gelmedi mi?" sorusunu sordu.

Ahmet Hakan yazısının devamında, “BAZI 28 Şubat generalleri, cezaevinde sağlık sorunları yaşıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu emekli generallerle ilgili af kararı vermişti.” sözlerini kullandı.

Hakan ayrıca yazısının devamında, “Affedilen isimler şunlardı: Ahmet Çörekçi / Hakkı Kılınç / Osman Kartal / Kenan Deniz / İlhan Kılıç / İdris Koralp. Bu arada Çevik Bir, ileri demans nedeniyle savcılığın “infaza ara verilmesi” kararıyla cezaevinden çıkmıştı.” Sözleriyle cezaevinden çıkanları hatırlattı.

Ahmet hatırlatmalarına şu ifadelerle devam etti:

“Aynı davadan şu anda cezaevinde olan emekli generaller var.

Cezaevindeki paşaların isimleri şöyle:

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- Çetin Doğan (84 yaşında)

- Fevzi Türkeri (83 yaşında)

- Yıldırım Türker (83 yaşında)

- Cevat Temel Özkaynak (79 yaşında)

- Erol Özkasnak (78 yaşında)

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Bu hükümlülerin Cumhurbaşkanlığı’na sağlık sorunlarıyla af talebinde bulunması yasal zorunluluktu. Çetin Doğan, “Beni Erdoğan affetmesin” diyerek dilekçe vermeye yanaşmadı.

Bunun üzerine Bekir Bozdağ’ın Adalet Bakanlığı döneminde “af talebine gerek duyulmadan sağlık sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı affedebilir” diye düzenleme yapıldı.

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Cezaevindeki emekli paşaların her birinin ilerleyen yaşlarından kaynaklanan hastalıkları söz konusu. Adli Tıp Kurumu raporları var.

Bu isimlerin affedilmeleriyle ilgili dosya, şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde.

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Hakan yazısını, “Keşke bu dosya, bir an önce işleme alınsa da mağduriyetlere son verilmiş olsa.” Sözleriyle bitirdi.