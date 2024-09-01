Ahmet Hakan Özgür Özel'in onur konuğu olan Dilruba'yı böyle yorumladı: Bunun tek bir mesajı var

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında, Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu'nu 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılış töreninde 'onur konuğu' olarak ağırlamasını eleştirdi.

"OY KAYGISI NEDENİYLE AÇIKÇA SÖYLEYEMİYORUZ MESAJINI VERİR”

Hakan, “Tutuklamaya karşı çıkmak ile sert bir üslupla konuşmayı onurlandırmak arasında bir çizgi var” ifadesini kullanarak, Özel’in bu tavrını eleştirdi. Ayrıca, Hakan, “AK Parti’ye oy verenleri hakaretle itham eden bir kişinin CHP’de onur konuğu olarak ağırlanması, aslında biz de böyle düşünüyoruz ama oy kaygısı nedeniyle açıkça söyleyemiyoruz mesajını verir” değerlendirmesinde bulundu.

ÖMER ÇELİK DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel’in Dilruba Kayserilioğlu’nu protokolde ağırlamasıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Çelik, açıklamasında nefret söylemi ve nefret siyasetine karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini vurgulayarak, "Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve farklı siyasi partilere gönül vermiş vatandaşlarımıza yapılan hakaretler fikir özgürlüğü değildir; bunlar kınanması ve reddedilmesi gereken nefret söylemleridir" ifadelerini kullandı.

Provokatif ve tahrik içeren açıklamaların, demokrasi düşmanı bir nefret siyasetinin ürünü olduğunu belirten Çelik, bu tür söylemlerle demokratik siyaset ve hukuk zemininde mücadele edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve vatandaşlara hakaret eden bir kişinin CHP Genel Başkanı tarafından protokolde ağırlanmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Çelik, "Bir siyasi partinin yöneticileri nefret ve hakaret söylemlerinin hamisi olamaz. Bu tür söylemlere değer verilmesi tam bir şuursuzluktur" dedi. Çelik ayrıca, siyasetin rekabetle yürütülmesi gerektiğini, husumet siyasetinin desteklenmemesi gerektiğini belirtti.

Çelik, siyasi eleştirilerin siyasi partilere ve siyasetçilere yönelik olmasının normal olduğunu, ancak vatandaşların siyasi tercihlerinden dolayı hedef alınmasının demokratik olmadığını ve kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Protokolde bu tür kişilerin ağırlanmasının sorumlu bir siyaset anlayışıyla bağdaşmadığını belirterek, bunun demokratik bir tutum olmadığını vurguladı.